اولین انجمن تخصصی صنایع فراساحل ایران تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام آمادگی شرکتهای مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، ایزوایکو و صدرا، به زودی اولین انجمن تخصصی فراساحل ایران با هدف اصلی گسترش همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب میان شرکتهای فعال در عرصه فراساحل تاسیس می شود.

بر این اساس اولین نشست هم اندیشی فعالان صنعت فراساحلی با حضور نمایندگان 12 مجموعه فعال برگزار شده است که توسعه همکاری های مشترک، حل و فصل اختلافات احتمالی،‌ کنترل قیمت پروژه ها، جمع آوری نظرات برای استفاده در سازمانهای دولتی و دریایی و تامین منافع ملی از مهمترین مزیتهای تاسیس این انجمن است.

در حال حاضر تدوین اساسنامه این انجمن مورد بررسی قرار گرفت که پیش بینی می شود با اصلاح اساسنامه و تکمیل مدارک، مراحل ثبت و تاسیس این تشکل صنفی وارد مرحله اجرایی شود.

تامین و حفظ حقوق و منافع شرکتهای مهندسی و پیمانکاری در صنایع فراساحل، ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای اجرایی، تلاش برای بهبود کیفیت مدیریت و مهارت فنی کارکنان، یافتن راهکارهای مناسب برای نفوذ در بازارهای جهانی، ارتقا و تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق تعامل با دولت و مجلس از اهداف اصلی موسسان انجمن تخصصی فراساحل ایران خواهد بود.

کمک به نهادهای قانونگذار از طریق ارائه طرحها و لوایح،‌ سازماندهی و تنظیم ارتباطات بین‌المللی به صورت منسجم و یکپارچه، ‌ایجاد بستر مناسب برای ارتباط منسجم و هماهنگ با مراکز آموزشی و پ‍ژوهشی به منظور تامین نیازهای و در نهایت به کارگیری قدرت چانه زنی جمعی در مواجهه به کارفرمایان از این اهداف تاسیس انجمن فراساحلی ایران خواهد بود.