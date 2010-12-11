مذاکرات استانبول باید براساس زبان مشترک صورت گیرد

پیروز مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص چشم انداز مذاکرات ایران با گروه 1+5 در استانبول اظهار داشت: این موضوع که مرحله دوم مذاکرات در استانبول برگزار خواهد شد یک موفقیت برای ایران به شمار می آید اما این موفقیتی اندک است.

وی در عین حال تصریح کرد: البته موکول شدن ادامه مذاکرات ایران با گروه 1+5 دراستانبول یک موفقیت حقیقی نیست زیرا برای انجام یک مذاکره باید بر روی حداقلها توافق صورت گیرد و بر روی دستورالعملی مشخصی مذاکره صورت گیرد.

رئیس موسسه تحقیقاتی یوروسیویک لندن اضافه کرد: اصولا هرگونه مذاکره ای برای اینکه موفق شود و منتج به نتایج عادلانه ای برای طرفهای مذاکره کننده شود باید بر اساس توافقاتی که بر مبنای زبان مشترک مذاکراه کنندگان صورت می گیرد باشد.

وی با اشاره به اینکه هر دو طرف مذاکره کننده برای انجام مذاکرات صحبت از حل مسائل مختلف از راه مذاکرات می کنند اما متاسفانه تاکنون برای دو طرف یافتن زبان مشترک ودستورالعمل مشخص برای انجام مذاکرات حاصل نشده است، گفت: اگر قرار باشد در استانبول هم دو طرف فقط بخواهند حرف خود را بزنند موفق نخواهیم بود.

مجتهدزاده با تاکید براینکه نباید وضعیتی را ایجاد کنیم که مورد سوء استفاده غرب قرار گیرد، در توصیه ای خطاب به هیئت ایرانی گفت: باید قبل از انجام مذاکرات با گروه 1+5 هیئت ایرانی تلاشهای دیپلماتیکی انجام دهد تا برای نخستین بار بر سر یک دستورالعمل مشخصی مذاکره کنیم.

وی در ادامه در خصوص اظهارات مداخله جویانه گیتس درباره ایران نیز گفت: اظهارات اخیر رابرت گیتس نمونه ای از پی گیری سیاست هویج وچماق ایالات متحده آمریکا است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه طرف غربی تاکنون ثابت کرده است که نمی خواهد در مذاکرات پیشرفتی حاصل شود، گفت: آنها هنوز هم تصور می کنند که می توانند با این اظهارات فشار را بر روی ایران زیاد کنند و آن را وادار به تسلیم کنند.

وی با طرح این سئوال که "مگر کشورهای منطقه زبان ندارند که رابرت گیتس از جانب آنها این حرفها را می زند؟"، گفت: آنچه که ما در عالم واقع می بینیم این است که تک تک کشورهای عربی از توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران ابراز خرسندی می کنند.

این تحلیلگر مسائل بین المللی عنوان کرد: حرف های گیتس دوباره ثابت می کند که هر سندی که از سوی ویکی لیکس منتشر شده در جهت تقویت سیاست خارجی آمریکا بوده است و در حقیقت گیتس با این اظهارات می خواهد هرچه را که با گزارشات ویکی لیکس کاشته شده را درو کند.

رئیس موسسه تحقیقاتی یورو سویک لندن اضافه کرد: با توجه به اینکه آنچه ویکی لیکس منتشر کرده است سند نیستند بلکه سلسله گزارشات دیپلماتیکی هستند که می توان مشابه آن را در پرونده های دیپلماتیک وزارت امورخارجه همه کشورها یافت.

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب می بینیم که آنچه مورد استفاده گیتس در سفر اخیرش است در حقیقت ادامه همان به اصطلاح افشاگریهاست، گفت: امیدوارم گیتس و همکارانش دریابند که زمان بازی زورآزمایی در روابط با ایران به سر رسیده است و هرچه زودتر تصمیم بگیرند که بر فراز فشارهای اسرائیلی-صهیونیستی پلی بزنند و پیگیر این موضوع باشند که آیا واقعا می توانند صداقتی را در ادعاهای اوباما به هنگام رسیدن به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در رابطه با حل مسئله فعالیتهای صلح آمیز هسته ای بیابند.