"فیدل کاسترو رهبر کمونیست کوبا" به کتابفروشیها آمد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده در این کتاب که از مجموعه کتابهای "شخصیتهای تاثیرگذار" به چاپ رسیده به زندگی رهبر 84 ساله کوبا میپردازد و حوادث مهمی را که او نقش عمدهای در آن داشته برای خوانندگان شرح میدهد.
قهرمان ملی، سالهای نخست، فعال دانشجویی، تاریخ مرا خواهد بخشید، رهبر جنگ چریکی، کوبای جدید کاسترو، در آستانه جنگ اتمی و این مرد و میراثش برخی از عناوین این کتاب را تشخیص میدهند.
فیدل کاسترو در سال 1959 در پی رهبری انقلابی مسلحانه برای سرنگونی دولت کوبا به قدرت رسید. تغییراتی که او به وجود آورد بهداشت عمومی را بهبود بخشید و آهنگ رشد سوادآموزی را در کوبا افزایش داد. اما او انتخابات به سبک غربی را ملغی کرد و کنترل رسانهها، تجارت و داراییها را در دست گرفت. گرچه کاسترو نزد عدهای از شهروندان کوبا و سایر کشورها محبوبیت دارد اما حکومت او موجب شده کوباییهای بسیاری کشورشان را ترک کنند.
کتاب "فیدل کاسترو رهبر کمونیست کوبا" با شمارگان 2000 نسخه در 110 صفحه و به قیمت 2800 تومان منتشر شده است.
نظر شما