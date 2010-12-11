۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۷

صالح مدرسه‌ای نگارش فیلم نامه "لقمان حکیم" را آغاز کرد

عباس صالح مدرسه‌ای پس از تحقیق و پژوهش، نگارش فیلمنامه "لقمان حکیم" را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صالح مدرسه ای؛ کارگردان و نویسنده این اثر، گفت:  لقمان از حکمای راستین و بزرگ تاریخ است که نام وی دو بار در قرآن آمده و البته سی و یکمین سوره کلام الهی نیز "لقمان" نام دارد. 
 
به گفته وی لقمان حکیم در روزگار داود پیامبر(ع)  می‌زیست و به دلیل برخورداری از اخلاق نیک، عقل، تدبیر، بیان شیرین و منطق محکم به لقمان حکیم معروف شد. 
 
صالح مدرسه‌ای  به دلایل انتخاب این موضوع برای ساخت یک فیلم مستند اشاره کرد و افزود:  لقمان دلی روشن، فکری باز و ایمانی استوار داشت، مسائلی که امروز بیش از همیشه به آن نیازمندیم و البته رفتن به سراغ این گونه از موضوعات نیاز به سرمایه‌های میلیاردی ندارد.
 
این مستند‌ساز ادامه داد: مستند "لقمان حکیم" به صورت تجربی و با فضای کاملا متفاوت جلوی دوربین خواهد رفت.
 
یادآور می شود صالح مدرسه ای به تازگی بازنویسی فیلم نامه اثر بلند خود را برای بار سوم با عنوان "قاب خالی" به پایان رسانده است.

