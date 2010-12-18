خانه مشکی اصفهان در آستانه ویرانی کامل

به گزارش خبرنگار مهر، خانه ابوالشفیع مشکی که متعلق به دوران صفوی است در زمان قاجار دستخوش تغییرات زیادی شد. اکنون بخشهایی از این خانه تاریخی مانند یکی از اتاقهای آن به کارگاه گیوه‌دوزی تبدیل شده و هنوز در جای‌ جای آن می‌توان وسایل مختلف خانه و ابزارهای گوناگون قدیمی، اسناد و مکتوبات خانوادگی را دید که ساکنانش سالها از آن نگهداری کرده‌اند.

سردر ورودی این خانه تاریخی که در گذر زمان و بی مهری اطرافیانش با حالتی نیمه مخروبه به سوی نابودی پیش می‌رود، با دیوارهای کاهگلی و درب دو لنگه چوبی کوچکش، بسیار ساده و بی آلایش درست همانند مالکان و ساکنان قدیمی خود میهمانان را به درون خانه دعوت می‌کند.

بی رحمانه ترین بی توجهی ها به این خانه تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی را می توان در دو ضلع شرقی و شمالی ساختمان مشاهده کرد به طوری که این بخش از بنای خانه کاملا تخریب و به تلی از خاک تبدیل شده است.

بخش اعظم ضلع غربی خانه نیز بر اثر بی توجهی و سهل انگاری تخریب شده و یا در اختیار خانه‌های مجاور قرار گرفته است. وضعیت بخشهای جنوبی این خانه نیز در آستانه ویرانی است. همچنین هر رهگذری در نگاهی کلی به نمای ساختمان این خانه تاریخی متوجه می شود ساختمانهای ساخته شده در همسایگی آن، حریم و منظر خانه مشکی را بر هم زده است.

این بی توجهی ها در حفظ بنای ارزشمند خانه مشکی و دخل و تصرف در آن و بلندمرتبه سازی در مجاورتش و روند شتابان ویرانی ساختمان درست در مقابل چشمان شهرداری و سازمان میراث فرهنگی در حالی انجام می شود که طبق اسناد نصب شده در دالان ورودی خانه مشکی، این خانه در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و باید طبق قانون حفظ شود و از دخالت غیر اصولی در آن خودداری شود.