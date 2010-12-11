دولت آیین نامه های اجرایی برنامه پنجم را سریعتر تدوین کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروزشنبه در نشستی خبری به سئوالات خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد.

وی در آغاز به تشریح عملکرد مجلس در بررسی تصویب برنامه پنجم توسعه کشور پرداخت و صندوق توسعه ملی را یکی از مباحث مهم این برنامه برشمرد.

رئیس مجلس همچنین کمک به بخش پژوهش در دانشگاه ها، تشکیل سازمان بیمه سلامت، سرمایه گذاری برای ایثارگران و متدولوژی الگوی اسلامی ایران پیشرفت را از مهمترین رئوس برنامه پنجم برشمرد.

وی همچنین بر تطابق برنامه پنجم، با اسناد کلی نظام در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و تاکید کرد: این ملاحظات در بررسی ایرادات شورای نگهبان در مجلس مورد اصلاح و تصویب قرار خواهد گرفت.

لاریجانی برنامه پنجم را جزء مهمی از برنامه های تقنینی کشور خواند و تاکید کرد که حرکت همه جانبه کشور در مسیر توسعه تا حد زیادی در این برنامه در نظر گرفته شده است اما سازوکار اجرایی آن وابسته به تدوین آیین نامه های اجرایی است که بهتر است سریعتر انجام شود ، زیرا سال 90 سال اول اجرای برنامه است.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره انتظار از دولت برای ارسال لایحه بودجه سال آینده به مهلت قانونی دولت تا 15 آذر ماه برای ارائه این لایحه اشاره کرد و خواستار ارسال سریعتر آن به مجلس شد.

