نصب خودسرانه سرعت گیر در جاده ها دردسرساز شده است

اروج علیزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر در سراب افزود: نصب هرگونه سرعت گیر در جاده های برون شهری به استثنای تقاطع ها ممنوع بوده ضمن اینکه نصب سرعت گیر در روی آسفالت شریان ها نیز قابل قبول نیست.

علیزاده ادامه داد: تمام سرعت گیرهای نصب شده در تقاطع ها باید با نظر کارشناسان اداره راه بوده و حداکثر ارتفاع برای سرعت گیرها 2.5 سانتی متر است.

مدیر کل راه و ترابری از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه سرعت گیر با ارتفاع بالاتر از حد مجاز در جاده های برون شهری به ادارات راه گزارش دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های در دست اجرای منطقه تصریح کرد: قطعه اول اتوبان سراب به بستان آباد به پیمانکار واگذار شده است و فاز اول به طول 25 کیلومتر از مسیر سراب شروع و ظرف 25 ماه به اتمام خواهد رسید.

مدیر کل راه و ترابری استان با اشاره به اینکه راه مسیر سراب - بستان آباد - نیر از راه های پر ترافیک و حادثه خیز استان است افزود: نقشه های اجرائی 62 کیلومتر از این مسیر تهیه شده است و اعتبار در نظر گرفته شده در حدود 110میلیارد ریال است.

علیزاده همچنین در مورد اعتبارات بخش راه و ترابری استان در مقایسه با سایر استان های کشور اظهارداشت: از آنجائیکه استان آذربایجان شرقی جزو چهار استان درجه یک کشور از لحاظ طول راه ها و اعتبارات استانی محسوب می شود در حال حاضر از لحظ اعتبارات استانی در رتبه سوم و اعتبارات ملی در رتبه چهارم قراردارد.

وی اعتبارات امسال را در حدود چهار هزار میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد.

مدیر کل راه و ترابری استان از مطالعه خط آهن بستان آباد به سراب نیز خبرداد و ابراز داشت: مقدمات اولیه طرح فراهم شده و جهت تصویب نهائی به معاونت راهبردی ارجاع شده است.

علیزاده از نهضت آسفالت ریزی راه های استانی در سراب نیز خبرداد و تصریح کرد: در حالی که در سال قبل از لحاظ اعتبارات استانی شهرستان سراب در مورد آسفالت ریزی راه های روستایی در ردیف دهم استانی بود ظرف یک سال اخیر با آسفالت ریزی بیش از 100 کیلومتر راه روستایی و روکش آسفالت به مسافت 30 کیلومتر شهرستان سراب رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.