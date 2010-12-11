تصویری از "نونهالان عاشورایی" در مجموعه مستند "مَحرم مُحرم"

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند "محرم محرم" به مناسبت حادثه عاشورا هم زمان با اول ماه محرم به مدت ده شب، ساعت 30/19 دقیقه توسط گروه مستند شبکه دوم به نمایش گذاشته می‌شود که تاکنون چهار قسمت آن ارائه شده است.



مجموعه مذکور بانگاهی به دنبال هنرمندان و افرادی رفته است که با الهام از این حادثه تاریخی فعالیت‌های هنری خاصی را انجام و آثارمتفاوتی را خلق کرده‌اند.



در قسمت پنجم این مجموعه با عنوان "نونهالان عاشورایی" از مهد کودکی سخن گفته می‌شود که کودکان آن برای شفای یکی از دوستان خود تصمیم به نذری پزان می‌گیرند و مدیر مهد با وجود مسلمان نبودن ارادت خاصی به عقاید شیعیان دارد به همین دلیل با کودکان همراهی می کند...



از عوامل مجموعه "محرم محرم" می توان به پژمان لشکری پور: تهیه کننده، محسن سوهانی: نویسنده و کارگردان، محمد رضا بالاپور: مجری طرح و مدیرتولید، مجتبی عظیم پور: تصویربردار و زهره معتمدی: تدوینگراشاره کرد.