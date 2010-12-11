خسارت دو هزار میلیارد ریالی خشکسالی به عرصه های طبیعی فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غلامرضا غلامی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به خسارتهای خسکسالی اشاره کرد و گفت: با بررسیهای بعمل آمده توسط کارشناسان این اداره، مساحت عرصه های خسارت دیده اعم از اراضی جنگلی، ‌مرتعی،‌بیابانی وآبخیزداری نزدیک به 9 میلیون هکتار بوده است .

وی افزود: از بین رفتن پوشش گیاهی، ‌کاهش تولید علوفه، طغیان آفات وبیماریها، کاهش درآمد روستائیان وعشایر از محل معیشت اصلی و قطع درختان برای کسب درآمد از جمله خسارتهایی است که خشکسالی وارد کرده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس در خصوص خسارتهای وارد شده به جنگلهای طبیعی از جمله کمبود شدید تولید بذور درختان جنگلی اشاره کرد و گفت: به دلیل کمبود بارندگی اکثر گونه های درختان مادری قادر به تولید بذرکافی با قوه نامیه مناسب نیستند علاوه بر این ضعف فیزیولوژی درختان نیز آنها را برای حمله آفات وامراض آماده کرده و منجر به طغیان انواع آفات در سالهای پس از خشکسالی به جنگلهای طبیعی شده است .

وی مهمترین پروژه های بخش جنگل که تحت تاثیر عوارض خشکسالی قرار گرفته را پروژه های تولید نهال، جنگلکاری، توسعه فضای سبز، غنی سازی، پارکهای جنگلی و پروژه مراقبت ونگهداری برشمرد و اظهار داشت: براثر خشکسالی وعدم پراکنش مناسب بارندگی، همچنین کاهش وخشک شدن آب چاههای حفرشده، آبیاری نهالها ودرختان غرس شده با مشکلات جدی روبرو هستیم به گونه ای که در خصوص پروژه غنی سازی کاهش شدید بارش در سال گذشته موجب عدم سبزشدن بذور گونه های جنگلی شده است .

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با بیان اینکه کاهش میزان تولید علوفه درپروژه های بیابانی از دیگر خسارات قابل توجه خشکسالی به منابع طبیعی است، خاطر نشان کرد: خسارت قابل ملاحظه ای به پروژه های اجرا شده در بخش بیابان وارد شده که بر اثر این عارضه بیش از 150 هکتار از اراضی بیابانی احیا شده از نظر کاهش میزان تولید علوفه دچار آسیب شده است .

غلامی افزود: به علت کاهش بارندگی، تولید علوفه در عرصه های مرتعی، پروژه های مرتعداری وپروژه های اصلاحی واحیای مراتع این استان دچار خسارات کلی شده و همچنین بیش از هفت میلیون هکتار از مراتع، از نظر تولید علوفه نیز خسارات زیادی وارد شده به گونه ای که ‌نظام مدیریت چرا از هم پاشیده است .