۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

" سه متر بالای آسمان" پر فروش‌ترین فیلم سال اسپانیا شد

فیلم " سه متر بالای آسمان" به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال 2010 سینمای اسپانیا شناخته شد.

به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا " سه متر بالای آسمان" ساخته فرناندو گونزالس مولینا با فروشی معادل 4 میلیون یورو در دو هفته اکران به عنوان پرفروش‌ترین فیلم داخلی اکران این کشور شناخته شد.

همچنین فیلم " بیوتی فول" به کارگردانی آلخاندرو گونزالس ایناریتو محصول مشترک مکزیک و اسپانیا در نخستین هفته اکران خود در اسپانیا 000/780 یورو فروخته و آغاز خوبی را برای این فیلم موفق رقم زده‌است." بیوتی فول" پس از نمایش موفقیت‌آمیز و دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره کن ، به عنوان نماینده سینمای مکزیک به آکادمی اسکار معرفی شده و بیشترین تعداد نامزدی در جوایز گویا ( معادل اسکار در اسپانیا) را به خود اختصاص داده است.

سینمای اسپانیا در مجموع امسال با 37 درصد افزایش فروش نسبت به سال گذشته روز‌های خوب و پر باری را پشت سر می‌گذارد.

از دیگر فیلم‌های موفق و پر‌فروش امسال سینمای اسپانیا می‌توان به " چشم‌های جولیا" و " در میان گرگ‌ها" اشاره کرد.

