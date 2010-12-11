340 میلیارد ریال تسهیلات یارانه دار به خرید ماشین آلات کشاورزی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در این راستا 440 نفر به بانکهای عامل برای استفاده از تسهیلات مزبور معرفی شده اند.

وی گفت: میزان تسهیلات برای خرید ادوات و تراکتورهای کشاورزی به اندازه کافیست ولی در خصوص ادوات جدید خاکورزی حفاظتی و کشت مستقیم و ... با توجه به خشکسالی های پی در پی، نیاز به تسهیلاتی با درصد سود پایین ویا بلاعوض و سوق دادن اعتبارات خشکسالی در جهت استفاده از ادوات ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با توجه به لزوم گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی اقتصادی بیان داشت: رسیدن به این امر مهم، بدون توجه به مکانیزاسیون کشاورزی ،امکان پذیر نخواهد بود.

هادربادی اضافه کرد: از جمله عوامل مهم و موثری که باعث شده رشد مکانیزاسیون در استان چشمگیر نباشد ،خرده مالکی اراضی کشاورزی و در نتیجه عدم استفاده ادوات در اینگونه اراضی است.

وی بیان داشت: کشاورزان باید هر چه سریعتر جهت استفاده بهتر از زمینهای خود در طرح یکپارچه سازی اراضی که با حمایت سازمان جهاد کشاورزی صورت می گیرد مشارکت نمایند.

وی به موقعیت بخش کشاورزی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: در خراسان جنوبی 31 درصد اشتغال، 25 درصد ارزش افزوده و کار 48 درصد مردم استان وابسته به کشاورزی است و این نشان ‌دهنده این است که کشاورزی رکن اصلی توسعه استان است.

وی با بیان اینکه استان رتبه نخست تولید زرشک در کشور را دارد، تصریح کرد: علاوه بر این استان ما رتبه نخست تولید عناب، رتبه چهارم انار و رتبه پنجم تولید گل نرگس را دارا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اعتبار مورد نیاز برای اجرایی شدن بسته حمایتی بخش کشاورزی در راستای هدفمندسازی یارانه ‌ها در خراسان جنوبی را 802 میلیارد تومان اعلام کرد.