هوای تهران در وضعیت هشدار باقی مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران در روز شنبه میانگین غلظت آلاینده های هوا مانند ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط هشدار قرار دارد.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی ابری در پاره ای نقاط غبار آلود است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت تا ساعات ظهر در شرایط هشدار باقی بماند.

اثرات بهداشتی

اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون در شرایط هشدار می تواند منجر به افزایش تشدید بیماری‌های قبلی و ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و افراد مسن، افزایش تعداد تنفس در عموم افراد شود.

هشداری بهداشتی



توصیه می شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب کرده و بقیه افراد باید فعالیت‌های طولانی و سنگین خود را در فضای باز کاهش دهند.

