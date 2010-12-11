  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

هوای تهران در وضعیت هشدار باقی مانده است

هوای تهران در وضعیت هشدار باقی مانده است

مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوای تهران اعلام کرد: میانگین غلظت تمامی آلاینده ها در همین ساعت افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران در روز شنبه میانگین غلظت آلاینده های هوا مانند ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط هشدار قرار دارد.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی ابری در پاره ای نقاط غبار آلود است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت تا ساعات ظهر در شرایط هشدار باقی بماند.

اثرات بهداشتی

اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون در شرایط هشدار می تواند منجر به افزایش تشدید بیماری‌های قبلی و ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و افراد مسن، افزایش تعداد تنفس در عموم افراد شود.

هشداری بهداشتی

توصیه می شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب کرده و بقیه افراد باید فعالیت‌های طولانی و سنگین خود را در فضای باز کاهش دهند.
 

کد مطلب 1208457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها