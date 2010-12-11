50فیلم از تاجیکستان در جشنواره فیلم100

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام بهادری نزدیکی فرهنگی و دینی دو ملت ایران و تاجیکستان را دلیل انتخاب این کشور برای توسعه فعالیتهای سینمایی برشمرد و افزود: وقتی به این سرزمین سفر میکنید، بخش گمشده فرهنگ خودمان را در آنجا مشاهده میکنید.آنها به زبان فارسی تاجیکی صحبت میکنند و بیشتر جمعیت این کشور مسلمان هستند.
وی ادامه داد: هنرمندان تاجیک دارای پتانسیل فراوانی هستند و فیلم سازان جوان تاجیک تمامی توجه خود را به فیلمسازان ایرانی معطوف کردهاند.
گفتنی است هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم 100 ثانیهای با شعار "سینمای اخلاق" به همت حوزه هنری استان تهران با مشارکت سازمان هلال احمر، معاونت اجتماعی وزارت کشور، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، شبکه سه و سازمان ملی جوانان اسفندماه امسال در سه بخش داستانی، انیمیشن و مستند برگزار میشود.
نظر شما