مصوبه مربوط به بانک مرکزی قابل بررسی مجدد در مجلس نبود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که امروز شنبه در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید آیا با توجه به تاکیدات مجلس بر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با شیب تدریجی و ملایم و عدم اجرایی شدن این قانون در 9 ماه اول سال ، نظر مجلس تامین شده است، اظهار داشت: نظر مجلس در ابتدا همین بود که هدفمندی در پروسه آرامی ظرف 5 سال رخ بدهد، کاری که دولت در این مدت انجام داد، تمهید مقدمات برای این کار بود که انصافا زمان بر هم بود.

وی افزود: تا اینجا مقدمات طی شده است و آنطور که دولت ابراز می کند آماده اجرا هستند. با توجه به اینکه تا پایان سال 3 ماه بیشتر باقی نمانده است، مسئله اصلی به سال آینده مربوط می شود که امیدواریم بدون وارد کردن فشار به بدنه و توده مردم اجرا شود .

لاریجانی با بیان اینکه استراتژی مجلس این بود که باید ظرف چند سال اصلاح قیمت ها صورت بگیرد، ابراز امیدواری کرد که این قانون در سال آینده درست اجرا شود.

خبرنگار مهر در ادامه پرسید : رئیس جمهور در کنفرانس خبری با خبرنگاران اعلام کرده بود مصوبه مربوط به بانک مرکزی در برنامه پنجم به کمیسیون تلفیق بازگشته است، با توجه به پایان یافتن بررسی برنامه پنجم سرنوشت این مصوبه چه شد، آیا مصوبه نمایندگان به کمیسیون تلفیق بازگشته بود؟

رئیس قوه مقننه در پاسخ به این سئوال عنوان کرد: در این مورد باید منتظر بمانیم شورای نگهبان نظرش را اعلام کند و بعد ما آن را مورد بررسی قرار دهیم.

وی گفت: از نظر آیین نامه راسا نمی توانیم چیزی را که مجلس بررسی کرده و به آن رای داده است ، دوباره مورد بررسی قرار دهیم ، مگر اینکه شورای نگهبان ایراد بگیرد.