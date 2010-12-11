۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۲

‌هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند‌ شبکه توزیع قوی در بخش کشاورزی است

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان گفت: برای اجرای بهتر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به شبکه توزیع قدرتمند و فراگیر در بخش کشاورزی نیازمند هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی در نشست یک روزه‌ با دست‌اندرکاران تشکل‌های بخش کشاورزی استان همدان هدف از برگزاری این نشست را شناخت بیشتر وضع موجود، ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و بررسی نقاط ضعف در بخش کشاورزی عنوان کرد.

وی بخش کشاورزی در استان همدان را مهمترین بخش توسعه اقتصادی و معیشتی استان همدان برشمرد و خاطرنشان کرد: استان همدان در برخی از امور کشاورزی و اقتصادی، در کشور و منطقه دارای رتبه‌های قابل توجهی است.

پیریایی اظهار داشت: انتظار می‌رود با همکاری و همدلی بین مدیران دولتی و دست‌اندرکاران تشکل‌های غیر‌دولتی در بخش کشاورزی، استان همدان در بسیاری از امور و حوزه‌ها توسعه و پیشرفت خوبی داشته باشد.

استاندار همدان با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: در حوزه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها چه به طور مستقیم و چه غیر‌مستقیم باید تمام انرژی و ظرفیت‌ها را به کار ببندیم.

پیریایی خاطرنشان کرد: برای تسهیل بیشتر در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، به شبکه توزیع قدرتمند و فراگیری در بخش کشاورزی نیازمند هستیم.

