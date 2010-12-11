به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی در نشست یک روزه با دستاندرکاران تشکلهای بخش کشاورزی استان همدان هدف از برگزاری این نشست را شناخت بیشتر وضع موجود، ظرفیتها و قابلیتها و بررسی نقاط ضعف در بخش کشاورزی عنوان کرد.
وی بخش کشاورزی در استان همدان را مهمترین بخش توسعه اقتصادی و معیشتی استان همدان برشمرد و خاطرنشان کرد: استان همدان در برخی از امور کشاورزی و اقتصادی، در کشور و منطقه دارای رتبههای قابل توجهی است.
پیریایی اظهار داشت: انتظار میرود با همکاری و همدلی بین مدیران دولتی و دستاندرکاران تشکلهای غیردولتی در بخش کشاورزی، استان همدان در بسیاری از امور و حوزهها توسعه و پیشرفت خوبی داشته باشد.
استاندار همدان با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها گفت: در حوزه اجرای هدفمند کردن یارانهها چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم باید تمام انرژی و ظرفیتها را به کار ببندیم.
پیریایی خاطرنشان کرد: برای تسهیل بیشتر در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، به شبکه توزیع قدرتمند و فراگیری در بخش کشاورزی نیازمند هستیم.
نظر شما