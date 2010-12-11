۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

یک نماینده مجلس:

تهران قربانی تضادهای مدیریتی شده است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه تهران قربانی تضادهای مدیریتی در جامعه شده که به عنوان نمونه می‌توان به عدم تخصیص بودجه مترو به شهرداری تهران با وجود تصویب نمایندگان مجلس اشاره کرد.

به گزارش مهر، سیروس سازدار با اعلام این مطلب گفت: تخصیص این بودجه به رغم این که نمایندگان مجلس تمام تلاش خود را در جهت به نتیجه رساندن آن به کار برده‌اند، تا کنون محقق نشده است.

وی افزود: تنها راه ساماندهی به ترافیک تهران توسعه مترو است و راههای دیگر مانند مسکنهای مقطعی عمل می‌کنند که البته این مهم نیازمند حمایت جدی دولت است.

سازدار تصریح کرد: بنزین و گازوئیلی که در پالایشگاههای کشور تولید می‌شوند، از استاندارد لازم برخوردار نیستند و با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارند که در صورت سرمایه‌گذاری مناسب به منظور تجهیز پالایشگاههای کشور به تکنولوژی روز دنیا می‌توانیم امیدوار باشیم که دیگر شاهد آلودگی هوا از سوی سوختهای تولید شده در کشور نخواهیم بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهار کرد: اعلام تعطیلی های پی در پی تنها رکود اقتصاد را به همراه خواهد داشت و تعطیلی تهران یعنی تعطیلی تمام کشور که این امر زیان‌های غیر قابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت.

 

