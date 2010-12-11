بانک ها برای نصب سیستمهای حفاظتی ضرب العجل دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر از اهر، حجت الاسلام مالک اژدر شریفی در همایش قضات منطقه ارسباران از عدم رعایت برخی مسائل امنیتی و حفاظتی در مراکز اقتصادی و بانکی ها انتقاد کرد و افزود: در رابطه با بانکها به جهت وسوسه وقوع جرم و احتمال سرقت از بانکها ایجاد سیستم های حفاظتی و دوربین های مدار بسته در بانکهای استان ضروری بوده و براساس ضرب العجلی که بصورت کتبی به بانکها اعلام خواهد شد در صورت عدم نصب این سیستم ها با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.

وی که در جمع قضات منطقه ارسباران سخن می گفت: ایجاد سیستم های حفاظتی در بازار و مراکز صنعتی، خدماتی و تجاری منظور پیشگیری از جرم و در جهت تأمین امنیت آنها اعلام کرد و از آنها خواست با دستگاه قضایی و انتظامی در جهت تأمین امنیت جامعه بیشتر همکاری کنند.

شریفی حضور در مناطق مختلف استان و تشریک مساعی با قضات حوزه های قضایی شهرهای استان را از دیگر برنامه های تشکیلات قضایی استان در جهت بهره مندی از پیشنهادات و نظرات قضایی دانست و افزود: با برگزاری همایش های منطقه ای و نشستهای صمیمی با قضات مناطق مختلف به تفکیک به مشکلات قضایی مناطق مختلف رسیدگی می شود و از نظرات و راهکارهای قضات با تجربه در شهرهای استان بیشتر بهره مند می شوند.

در این نشست رئیس دادگستری اهر، دادستان عمومی و انقلاب اهر و جمعی از قضات شهرهای اهر، کلیبر، ورزقان و هریس پیشنهادات خود را ارائه کردند.

حجت الاسلام شریفی از برنامه ریزی جدید تشکیلات قضایی استان در جهت تشدید مبارزه با قاچاق چیان و وارد کنندگان مشروبات الکلی خبر داد و افزود: حوزه های قضایی شهرستان ها و مراکز استان با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی برنامه های ویژه ای را درجهت برخورد با این افراد تدارک دیده و مرتکبین به این جرایم به اشد مجازات خود خواهند رسید.

رئیس تشکیلات قضایی استان دستگاه قضایی را پناهگاه مردم دانست و حل مشکلات مردم و خدمتگذاری به ولی نعمتان انقلاب را یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی در جهت رضایتمندی مردم ذکر کرد.

نشست یکروزه قضات منطقه ارسباران با شرکت بیش از 50 نفر از روسای دادگستری، دادستانها و روسای دادگاههای شهرهای اهر، کلیبر، ورزقان، هریس، خواجه, هوراند، خداآفرین و خاروانا در محل دادسرای عمومی و انقلاب اهر برگزار شد.