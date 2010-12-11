رشد 89 واحدی شاخص کل بورس/ بلوک بانک صادرات خریداری نداشت

به گزارش خبرنگار مهر امروز سهامداران در 8242 بار معامله 82 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 273 میلیارد و 537 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

کارگزارن بازار سرمایه در بیستمین روز آذرماه ‌جاری در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام به 875 هزار و 554 میلیارد ریال رسید که نسبت به روزکاری قبل 4209 میلیارد ریال معادل 0.48 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در پایان معاملات امروز ‌شنبه 20 آذر‌ماه جاری شاخص کل با 89 واحد افزایش نسبت به روزکاری ‌قبل عدد 18 هزار و 460 واحد را نشان می دهد.

شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 197 واحد رسید که نسبت به روز چهار‌شنبه 17 آذرماه امسال 131 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 455 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به روزکاری قبل 68 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 163 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24 هزار و 197 واحد توقف کرد.

همچنین امروز تعداد 840 میلیون و 150 هزار سهم معادل 5 درصد از سهام بانک صادرات به قیمت پایه هر سهم دو هزار ریال در بورس عرضه شد که تقاضایی برای آن وجود نداشت.