۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۹

یوسف پور خبر داد:

انباشت 255 میلیارد تومان نقدینگی روستاییان در دفاتر ICT روستائی

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تاکنون 9 هزار و 922 دفتر ICT روستایی در کشور ایجاد شده است از انباشت حدود 255 میلیارد تومان نقدینگی روستاییان در این دفاتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر یوسف پور با تاکید بر عزم شرکت مخابرات ایران برای افزایش خدمات به روستاییان از طریق دفاتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات اظهار داشت: 30 درصد دفاتر ICT روستایی برای تامین هزینه های جاری خود به خودکفایی رسیده اند اما الباقی دفاتر برای تامین هزینه ها نیاز به حمایت دارند.

وی با بیان اینکه دراین باره هماهنگی‌های لازم در حال انجام است ادامه داد: برای به تصویر کشیدن ظرفیتهای دفاتر ICT روستایی همایشی در اواخر ماه جاری در تهران برگزار خواهد ‌شد تا بتوان سطح دسترسی مردم به خدمات را را از طریق این دفاتر فراهم کرد.
 
عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه تمرکز مخابرات بیشتر معطوف به ارائه محتوا در دفاتر ICT روستایی است خاطرنشان کرد: در این دفاتر زیرساخت‌های بانکی، پستی و امکان خرید الکترونیکی و اینترنتی فراهم شده و بسیاری از خدماتی که روستاییان برای انجام آن به شهر می‌رفتند در این دفاتر به سهولت انجام می‌شود.
 
یوسف پور گفـت: با تلفیق خدمات پستی و اینترنت، امکان خرید الکترونیکی فراهم می‌شود و با تلفیق امکانات مخابراتی و اینترنتی نیز فرصتی فراهم می‌شود تا بتوان دولت الکترونیکی را در کشور پیاده‌سازی کرد. با توجه به این که قشر عظیمی از جمعیت کشور در روستاها هستند این امکان با خدمات دفاتر ICT روستایی میسر خواهد شد.
 
به گزارش مهر، برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد تا پایان این برنامه نسبت به ایجاد و راه اندازی 10 هزار دفتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (ICT) در روستاهای کشور اقدام کند. بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان با دادن اطلاعات مناسب و لازم به آنها، بسط عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و فرهنگی روستاها و تمرکز زدایی از جمله اهدافی است که این دفاتر در روستاها دنبال می کنند.
کد مطلب 1208467

