۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۴

باکس باووم:

صادرات ایران و اتریش به 700 میلیون دلار رسید

شیراز - خبر گزاری مهر: سفیر اتریش در ایران از افزایش حجم مبادلات اقتصادی ایران و اتریش و رسیدن به 700 میلیون دلار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، توماس باکس باووم بعد از ظهر شنبه در حاشیه امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جمع خبرنگاران گفت: امروز حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و اتریش به 500 میلیون یورو یعنی حدود 700 میلیون دلار رسیده  که در 9 ماه اول سال جاری افزایش داشته است.

وی با اشاره به وضعیت مبادلات پزشکی ایران و اتریش نیز افزود: ایران داروهای کمیابی تولید می کند که به اتریش وارد می شود و از طرفی ایران بیشتر وارد کننده تجهیزات پزشکی از اتریش به حساب می آید.

باکس باووم با بیان اینکه اتریش و ایران در مباحث فرهنگی نیز مبادلاتی دارند تصریح کرد: تنها کشوری که در ایران انجمن فرهنگی دارد اتریش است که حدود دو هزار و 500 دانشجو مشغول آموزش زبان آلمانی هستند زبان آلمانی آموزش می بینند و همکاری علمی و فنی نیز وجود دارد.

سفیر اتریش تصریح کرد: طی دو سال آینده با همکاری انجمن های فرهنگی ایران و اتریش آثار قدیمی این دو کشور را در نمایشگاهی ارایه خواهیم کرد.

باکس باووم در خصوص مباحث مربوط به طب سنتی و گیاهی نیز گفت: ایران در زمینه طب سنتی و گیاهی دارای جایگاه مناسبی است که طب گیاهی از ایران آمده و نقش مهمی در مداوای بیماران دارد.

