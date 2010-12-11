به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های استقلال تهران و شهرداری تبریز در چارچوب هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر عصر امروز شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. حاشیه های این باز را در زیر می خوانید:

* نزدیک به 50 هوادار تیم فوتبال پرسپولیس که برای تشویق شهرداری تبریز به ورزشگاه آمده اند پس از اینکه محمود رفیعی بازیکن استقلال ایمان مبعلی را اخراج کرد فریادی از شادی سر دادند.

* پیش از اینکه بازی آغاز شود مظلومی به سوی نیمکت تیم فوتبال شهرداری تبریز رفته و یک شال به سرمربی شهرداری تبریز هدیه داد و حمید درخشان نیز متقابلا شالی را بر گردن سرمربی استقلال انداخت.

* محسن یوسفی، امیرحسین صادقی، فرد ملکیان (بازیکن پیشین استقلال)، دکتر امین نوروزی، محمد محمدی و فرهاد مجیدی از روی جایگاه نظاره گر بازی تیم فوتبال استقلال هستند.

* مجتبی جباری و وحید طالب لو در آغاز بازی به سمت نیمکت شهرداری تبریز رفتند و از حمید درخشان، سرمربی این تیم، رخصت گرفتند.