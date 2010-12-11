وزیر دفاع آمریکا درک صحیحی از سیاستهای دفاعی ایران ندارد

سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات مداخله جویانه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا مبنی بر اینکه "کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت نگران رویه تهاجمی ایران هستند"، گفت: سیاستهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران تابع قوانین و دکترینهایی است که افراد سطحی نگری امثال وزیردفاع آمریکا درک چندان صحیحی در مورد آنها ندارند.

وی تصریح کرد: همچنین برخلاف ادعاها و فرافکنی های دولت آمریکا، اصولا مدل تحریم به علت ناکامی در اجرا فاقد مولفه های تاثیرگذار است و کشورهای منطقه نیز بخوبی نسبت به این موضوع آگاه هستند.

معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه به پروژه ایران هراسی غرب در منطقه اشاره کرد وافزود: طرح رسانه ای ایجاد نگرانی از سوی کشورهای منطقه در مورد ایران نیزکه به سیاست ایران هراسی در خاورمیانه معروف شده است حرکتی شکست خورده به شمار می آید.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتشار اسناد دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا توسط سایت سوئدی ویکی لیکس، نیزگفت: کسانی که حتی کمترین اطلاعی در مورد اسناد دولتی و بخصوص اسناد و مدارک طبقه بندی شده دارند، بخوبی می دانند که نشر اینگونه اسناد تا چه اندازه ای دشوار و بعضا ناممکن است، لذا به نشر اطلاعات از طرف آمریکائیها با هر عنوانی که باشد باید با دیده شک و تردید نگریست، بویژه آنکه آمریکائیها و همینطور انگلیسیها در انتشار این اخبار و اطلاعات برای بهره گیری اهداف خاص تبحر دارند.

به گفته رئیس کمیته تبلیغات دفاعی کشور آنچه که این روزها نیز در موارد دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود در چارچوب عملیات روانی ارزیابی می شود.