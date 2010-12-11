171میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر در کرمان پرداخت شده است

به گزارش خبرنگارمهر در کرمان ، تقی رضایی عصر شنبه در جلسه مسکن استان کرمان با اشاره به کارهای انجام شده در حوزه مسکن مهر استان کرمان گفت: 171میلیارد تومان در مجموع پروژه های مسکن مهر استان کرمان در شهرهای بالای 25هزار نفر و زیر 25هزار نفر پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که 10هزار پرداختی در چهار تا پنج ماهه اخیر انجام شده است و در پرداخت در شهرهای بالای 25هزار نفر رتبه های بالای جدول مسکن مهر کشوری را داریم.

رضایی یادآورشد: برای حل مشکل در برخی شهرهایی که شعبه بانک مسکن ندارند قرار بر این شده است که از نیروهای بازنشسته بانک مسکن استفاده شود تا تکلیف استخدام جدید دولت مشخص شود.

وی از استخدام 20هزار نیرو برای بانک مسکن با دستور رئیس جمهور خبر داد و افزود: دو هزار و 200نفر از این تعداد سهمیه استان کرمان هستند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: وزارت مسکن از استان کرمان خواسته 22هزار واحد تا دهه فجر اسکلت سقف تمام شود و در ایام دهه فجر نیز تعدادی از واحدهای تکمیل شده و آماده بهره برداری به مردم واگذار شوند که برای واگذاری تعداد زیادی از واحدها آمادگی داریم.

رئیس مسکن و شهرسازی استان کرمان تاکید کرد: برای متقاضیانی که در استفاده از تجهیزات ساختمانی پنجره های دو جداره و سقف های نیمه صنعتی و نظایر آن استفاده کنند و مبحث 19ساخت و سازرا رعایت کنند 22میلیون وام در نظر گرفته شود که حدود 2.5میلیون بیش از مبلغ اصلی وام است.