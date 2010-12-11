تعامل اصناف برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده ظهر شنبه در همایش اصناف با موضوع هدفمندکردن یارانه ها در سخنانی با تاکید بر ضرورت اجرای این قانون اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه به طور حتم یک اتفاق تاریخی دیگری در کشور ایران رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام انقلاب اسلامی ایران همواره سعی دارند که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خلل ایجاد کنند، خاطر نشان کرد:ولی دشمنان بدانند که کارشناسان علمی و اقتصادی ایران این قانون را بدون کوچکترین خلل و مشکلی اجرا خواهند کرد.

استاندار لرستان عنوان کرد: قانون هدفمند کردن یارانه ها یک جراحی بزرگ و یک انقلاب در اقتصاد کشور محسوب خواهد شد.

دهمرده با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها یکی از مصادیق بارز عدالت اجتماعی در کشور است، بیان داشت: قانون هدفمند کردن یارانه ها یکی از برجسته ترین کارهای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وی با تاکید بر همکاری و تعامل اصناف با مسئولان اجرای در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها یادآور شد: این یک طرح مردمی است و اصناف نیز باید برای اجرای این طرح همگام با مسئولان اجرایی پای کار بیایند.

استاندار لرستان همچنین با تاکید بر اطلاع رسانی صحیح در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خاطر نشان کرد: باید در راستای اجرای این قانون اطلاع رسانی دقیق و کارشناسی صورت بگیرد.