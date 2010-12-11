به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده در این کتاب سعی کرده است با بیان آموزه‌هایی ساده اما عملی، جویندگان کار به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را برای یافتن شغلی مناسب یاری کند.

از عناوین این کتاب می‌توان به شروع خوب نیمی از موفقیت است، ‌در موقعیتهای شغلی مسیر خود را بیابید، ‌راه‌های مطمئن عدم پذیرش، طرح پرسشهای زیرکانه در طول مصاحبه و مهار مشکلات اولیه در یک شغل جدید تعدادی اشاره کرد.

در مقدمه کتاب"اولین شغل شما از دانشگاه تا زندگی حرفه‌ای" از قول کنفوسیوس آمده است: شغلی را که دوست دارید انتخاب کنید زیرا در این‌ صورت حتی یک روز هم کار نخواهید کرد.

در این کتاب می‌خوانیم: همان‌طور که شما به یک شغل مناسب نیاز دارید به همان اندازه آن مصاحبه کننده به افرادی مانند شما نیاز دارد. اگر آنها می‌خواهند خود را متقاعد کنند که شما فرد مورد نظرشان هستید شما هم این حق را دارید که خودتان را برای انتخاب آن شغل متقاعد کنید.

کتاب "اولین شغل شما از دانشگاه تا زندگی حرفه‌ای" با شمارگان 1500 نسخه در144 صفحه و به قیمت 3000 تومان منتشر شده است.