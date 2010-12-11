۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

تفاهمنامه علوم پزشکی شیراز و سازمانهای علمی اتریش امضا شد

شیراز - خبرگزاری مهر: در راستای توسعه همکاری و تبادلات علمی تفاهم نامه ای میان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سازمانهای علمی اتریش به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز دراین مراسم گفت: پیش نویس سه تفاهم نامه به سفیر اتریش ارایه شده که براساس آنها همکاریهای علمی میان علوم پزشکی شیراز و سازمانهای علمی اتریش افزایش خواهد یافت.

محمد هادی ایمانیه در خصوص نوع همکاریها نیز تصریح کرد: تولید دارو، فعالیت آموزشی و تولیدی دربخش بیوتکنولوژی و همکاری اتریش در زمینه راه اندازی موزه تاریخ پزشکی در ایران است.

وی افزود: انتقال دانشجو و استادان، اعزام متخصصان اتریش و دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای شرکت در کارگاهها و همایش ها و سمینارهای علمی، برگزاری دوره های سه تا شش ماهه برای دانشجویان فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این توافق نامه دیده شده است.

ایمانیه ادامه داد: همکاری در زمینه های سلولهای بنیادی،‌ تهیه، فروش و بازاریابی دارو و ایجاد تسهیلات برای اعضای هیئت علمی از دیگر موارد این تفاهم نامه است.

در ادامه این نشست سفیر اتریش در ایران نیز گفت: روابط دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کشور اتریش تازگی ندارد و پیش از این نیز اساتید اتریش و شیراز همکاری علمی و آموزشی داشته اند.

توماس باکس باووم افزود: پیشنهادهای ارایه شده بسیار جالب است که  پیگیری خواهیم کرد.

