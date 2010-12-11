هیئت رسانه ای روسیه از خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رسانه ای کشور روسیه متشکل از پروخانف سردبیر روزنامه زافترا، ری وریکف سردبیر نشریه ایران معاصر و از تحلیلگران و خاورشناسان روس، و رجب صفراف رئیس مرکز مطالعات ایران در روسیه برای اقامتی 4روزه به ایران سفر کرده اند و امروز از بخش های مختلف تحریریه خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز بازدید به عمل آوردند.

اعضای این هیئت همچنین با مدیر عامل خبرگزاری مهر نیز گفتگو کردند.

علاوه بر این با حضور هیئت رسانه ای روس مسائل و تحولات روسیه و روابط دوجانبه ایران و این کشور در نشستی مورد بررسی قرار گرفت که مشروح آن متعاقبا منتشر می شود.

هیئت روس امروز قرار است با منوچهر متکی وزیرامور خارجه دیدار کنند.