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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۶

هیئت رسانه ای روسیه از خبرگزاری مهر بازدید کرد

هیئت رسانه ای روسیه از خبرگزاری مهر بازدید کرد

هیئت رسانه ای از کشور روسیه بعد از ظهر امروز شنبه از خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رسانه ای کشور روسیه متشکل از پروخانف سردبیر روزنامه زافترا، ری وریکف سردبیر نشریه ایران معاصر و از تحلیلگران و خاورشناسان روس، و رجب صفراف رئیس مرکز مطالعات ایران در روسیه برای اقامتی 4روزه به ایران سفر کرده اند و امروز از بخش های مختلف تحریریه خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز بازدید به عمل آوردند.

     

 اعضای این هیئت همچنین با مدیر عامل خبرگزاری مهر نیز گفتگو کردند.

علاوه بر این با حضور هیئت رسانه ای روس مسائل و تحولات روسیه و روابط دوجانبه ایران و این کشور در نشستی مورد بررسی قرار گرفت که مشروح آن متعاقبا منتشر می شود.

هیئت روس امروز قرار است با منوچهر متکی وزیرامور خارجه دیدار کنند.

کد مطلب 1208489

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