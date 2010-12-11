5 درصد درآمدهای مخابرات لرستان صرف قبوض کاغذی می شود

مصیب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 420 هزار مشترک تلفن ثابت در استان لرستان وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در حال حاضر تعداد 672 هزار مشترک تلفن همراه نیز در استان لرستان وجود دارد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان با اشاره به توزیع قبوض تلفن ثابت و همراه در استان لرستان بیان داشت: در لرستان هر دو ماه یک بار بیش از 640 هزار قبض تلفن همراه و ثابت توزیع می شود.

قبادیان با بیان اینکه دریافت این تعداد قبض توسط بانکها برای شرکت مخابرات در هر دو ماه بیش از 160 میلیون تومان هزینه در بر دارد، یادآور شد: این در حالی است که این روند برای شرکت مخابرات در سال بیش از دو میلیارد تومان هزینه به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه میزان هزینه ای که بانکها برای دریافت قبوض از شرکت مخابرات دریافت می کنند بیش از پنج درصد کل درآمد های شرکت را به خود اختصاص می دهد، خاطر نشان کرد: یکی از سیاست های در دستور کار شرکت مخابرات استان لرستان از گردونه خارج کردن توزیع قبوض تلفن به صورت کاغذی است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان با بیان اینکه سیستم الکترونیکی 1818 در لرستان فعال شده است، عنوان کرد: مشترکان تلفن های همراه و ثابت می توانند بدون حضور در بانکها هزینه های تلفن خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.

قبادیان بیان داشت: اگر مشترکان تلفن های ثابت و همراه هزینه های تلفن خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند به طور حتم از جوایز در نظر گرفته شده از سوی شرکت مخابرات در این زمینه برخوردار خواهند شد.