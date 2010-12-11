قیمت دارو و خدمات پزشکی افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار سمنانی عصر شنبه در جمع مسئولان گلستان افزود: ااین قیمتها در سال آینده طبق روال افزایش خواهد یافت و در برنامه پنجم متولی تعیین قیمتها وزارت بهداشت با همکاری سازمان نظام پزشکی است و تغییرات سال بعد طبق روال خواهد بود.

وی افزود: از مسائل مهم، گسترش بیمه های پایه تامین اجتماعی و خدمات درمانی و ارتقاء سلامت است که 50 درصد حاصل از افزایش 10 تا 20 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت در بند ب به این بخش اختصاص می یابد.

وی تاکید کرد: در حوزه درمان و دارو اتفاقی نخواهد افتاد، در بخش خصوصی نگرانیهایی وجود داشت، اما با جلساتی با سازمان نظام پزشکی توجیه و اعلام شده که تغییری ایجاد نخواهد شد.

سمنانی تصریح کرد: چالشهایی که در بخش درمان داشته و داریم و نارضایتی مردم از خدمات دهی بخش دولتی در حوزه درمان از قبل بوده و با اجرای طرح قطعا وضعیت بهتر خواهد شد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: یکی از جاهایی که طرح هدفمند کردن یارانه ها اثر مثبت می گذارد، بخش بهداشت است زیرا هرجا عدالت اجتماعی باششد بهداشت و سلامت هم هست.

وی اذعان داشت: الگوی بیماریها در استان نشان می دهد که هم بیماریهای ناشی از فقر و هم بیماریهای ناشی از ثروت در استان وجود دارد و این نشان دهنده اختلاف طبقاتی زیاد است.

سمنانی ادامه داد: بیدار شدن اقتصاد کشور شوک روانی بهمراه دارد اما، تیمهای نظارت هم از دانشگاه و هم از سازمان نظام پزشکی وجود دارد ضمن اینکه تعرفه ها نیز ارائه می شود و هیچ صنفی نمی تواند از این تعرفه ها سرپیچی کند.

وی گفت: در طرح هدفمند سازی یارانه ها گسترش و همه گیر شدن سطح پوشش بیمه ها دیده شده و اگر سرانه درمان بالا رود میزان پولی که مردم می دهند کمتر می شود و نیازی به بیمه های تکمیلی احساس نخواهد شد.