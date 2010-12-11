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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

آیت الله باریک بین:

نهادینه کردن امر به معروف جلوی بسیاری از پلیدیها را می گیرد

نهادینه کردن امر به معروف جلوی بسیاری از پلیدیها را می گیرد

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امالم جمعه قزوین گفت: با نهادینه کردن فریضه امر به معروف رو نهی از منکر می توانیم جلوی بسیاری از آلودگی ها را بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله هادی باریک بین عصر شنبه در دیدار جمعی از اصناف و شورای امر به معروف و نهی از منکر اتحادیه های ضنفی استان فزوین اظهار داشت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیار مهم است و اگر جدی گرفته و ترویج شود می تواند موجب رواج نیکیها و جلوگیری از آلودگیهای اخلاقی شود.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر از اهداف قیام امام حسین (ع) است و با توجه به فرا رسیدن ماه محرم  مسئولان اتحادیه های صنفی استان که با مردم در ارتباط هستند باید در این ایام به ترویج امر به معروف و نهی از منکر اقدام و جوانان را با این فریضه مهم آشنا کنند.
 
امام جمعه قزوین تصریح کرد: احیاء امر به معروف بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است و کسی که قصد امر به معروف و نهی از منکر را دارد خود ملزم به اجرای معروف است.
 
آیت الله باریک بین با اشاره به نقش اصناف در جامعه گفت: اصناف و بازاریان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در جهت اعتلای ارزشهای اسلامی تلاش زیادی کردند و در پیروزی انقلاب اسلامی نقش موثری داشتند و امروز هم دولت و نظام به همکاری و همراهی اصناف در اجرای طرحها نیازمند است.
 
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها یادآورشد: همه مردم بخصوص اصناف باید در این طرح ملی و مهم به دولت کمک کنند تا با اجرای صحیح و اصولی این طرح ضمن تحقق عدالت اجتماعی شاهد رشد وتوسعه ایران اسلامی باشیم. 
 
کد مطلب 1208494

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