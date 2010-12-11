نهادینه کردن امر به معروف جلوی بسیاری از پلیدیها را می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله هادی باریک بین عصر شنبه در دیدار جمعی از اصناف و شورای امر به معروف و نهی از منکر اتحادیه های ضنفی استان فزوین اظهار داشت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیار مهم است و اگر جدی گرفته و ترویج شود می تواند موجب رواج نیکیها و جلوگیری از آلودگیهای اخلاقی شود.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر از اهداف قیام امام حسین (ع) است و با توجه به فرا رسیدن ماه محرم مسئولان اتحادیه های صنفی استان که با مردم در ارتباط هستند باید در این ایام به ترویج امر به معروف و نهی از منکر اقدام و جوانان را با این فریضه مهم آشنا کنند.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: احیاء امر به معروف بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است و کسی که قصد امر به معروف و نهی از منکر را دارد خود ملزم به اجرای معروف است.

آیت الله باریک بین با اشاره به نقش اصناف در جامعه گفت: اصناف و بازاریان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در جهت اعتلای ارزشهای اسلامی تلاش زیادی کردند و در پیروزی انقلاب اسلامی نقش موثری داشتند و امروز هم دولت و نظام به همکاری و همراهی اصناف در اجرای طرحها نیازمند است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها یادآورشد: همه مردم بخصوص اصناف باید در این طرح ملی و مهم به دولت کمک کنند تا با اجرای صحیح و اصولی این طرح ضمن تحقق عدالت اجتماعی شاهد رشد وتوسعه ایران اسلامی باشیم.

