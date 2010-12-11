کهگیلویه و بویراحمد ظرفیتهای بالقوه ای در زمینه مشاغل بومی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری استان، افزود: باید با تلفیق تجربیات در کنار آموزشهای فنی و حرفه ای در جهت خلق محصولات محلی، تولیدات خانگی و ایجاد اشتغال با حمایت هایی که دولت به این بخش دارد، تلاش کرد.

وی تاکید کرد: ظرفمدت دو هفته آینده در تمام دستگاه های اجرایی مشمول قانون طرح مشاغل خانگی، بایددفتر خاص این طرح ایجاد شود و مسئول و کارشناس دفتر باید اشراف کامل بر نحوه اجراقانون مربوطه را داشته باشد.

نوذری اظهار داشت: فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شهرداران درارتباط با اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با تبیین استاندارد هایلازم برای تولیدات و محصولات خانگی در مهارتهای بومی و محلی به کمک دستگاه هایاجرایی و متولیان آن، همه تلاش خود را بکار گیرند.

استاندار، سقف اعتبار برای شرکتهای پشتیبانی کننده مشاغل خانگی را از سوی دولت 10 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت:دستگاه های اجرایی هر کدام در حوزه تخصصی خود باید تلاش کنند و بستر لازم را فراهم نمایند و با ایجاد انگیزه کار و خود باوری به مشاغل خانگی رونق ببخشند.

نوذری یادآور شد: دستگاه های بخشی ابتدا باید مهارتها و ابتکارات در تولیدات کارگاه های کوچک خانگی و عشایری و دیگر شاخص های خاص مناطق مختلف استان را شناسایی کنند و با برنامه ریزی به توسعه مشاغل خانگی که از اولویتهای کاری آنها می باشد، بپردازند.

وی افزود: نباید آمار اشتغال مشاغل خانگی در قالب سهم 12هزار و 500 نفر اشتغالزایی امسال استان لحاظ شود.

به گفته استاندار، هدف این طرح اشتغال، تولید و افزایش سطح درآمد خانوارها در همه شهرها، بخشها، روستاها و مناطق عشایری می باشد.