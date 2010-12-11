استقبال ازطرح جامعتین برای اصولگرایی/ با ورود پا برهنه افراد به حوزه دین مخالفم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران درپاسخ به خبرنگاری که پرسید برخی افراد نزدیک به رئیس جمهور معتقدند اختلافات دولت و مجلس به عدم همراهی شما با رئیس جمهور بر می گردد و معتقدند شما چهره اصولگرایی هستید که با در دست گرفتن مجلس نشانی از اصولگرایی در شما دیده نشده است نظر خود را در این باره بگویید ، گفت: ما لزومی نمی بینیم که در مورد هر کسی که مطلبی گفته اظهار نظر کنیم.

وی گفت: یک سری مسائل سیاسی در کشور توام با توهمات است، برخی هم بدشان نمی آید به جای بررسی مسائل مهم ملت مسائل حاشیه ای را برجسته کنند، فکر می کنم که این هم کاسبی سیاسی برای عده ای است که به حواشی بپردازند نه به متن.

لاریجانی گفت: اما آنچه در جریان مجلس وجود دارد و بخصوص جریان اصولگرایی ، این است که مجلس جایگاه قانونی دارد و باید قانون بنویسد و بر آن نظارت کند و این ربطی به اصولگرا و غیر اصولگرا بودن ندارد. ما مقید هستیم که مقررات در راستای قانون اساسی درست اجرا شود و این برای آینده کشور مفید است.

رئیس مجلس در حوزه اصولگرایی نیز گفت: قطعا نظرات مخلفتی در خصوص حوزه اصولگرایی وجود دارد اصل این است که ما برای آینده کشور و اسلامیت نظام یک تئوری درست داشته باشیم برخی از این حرف هایی که من این روزها می شنوم درست نیست، اسلامیت روش دارد، شاخص علما هستند هر کس نمی تواند پابرهنه در وارد حوزه مسائل اسلامی وارد شود و اظهار نظر کند من با برخی اظهارات در این باره مخالف هستم پنهان هم نمی کنم . من با برخی اظهارات سبک در حوزه دین که فقط سوتفاهم در کشور ایجاد می کند مخالفم. معارف دینی که به ما رسیده از طریق علما بوده است . تحقیر علما وزن این آقایان را اضافه نمی کند ، علما باید در مسائل دینی نظر دهند. لذا من در این زمینه با برخی حرف های ناپخته مخالفت دارم، اگر ما راجع به ساختار کشور و نقش ولایت فقیه صحبت می کنیم که از حقوق ملت و توسعه و آبادانی کشو ر صیانت می کند ، باید پایبند به آن باشیم. نباید عده ای تلاش کنند که از این موضوع فرار کنند. قطعا ما جلوی این مسائل می ایستیم و مخالفیم.

وی ادامه داد: حال شاید این مسائل به حوزه تقنین مربوط نباشد و به حوزه سیاسی مربوط شود . افراد ممکن است چهره های مختلف و نقاب های مختلف داشته باشند اما آنچه که من می فهمم، حرکت سالم اصولگرایی این است که طبق اسلام روشن مبنی به روش روحانیت و حوزه ها و آنچه که امام می فرمود حرکت کنیم همچنین به آرمانهای امام ، انقلاب، وصیت نامه ایشان و راه شهدا و به ولایت فقیه به عنوان رکن وحدت کشور پایبند باشیم. باید یک مرام مشخصی را پایه گذاری کنیم و بر آن ایستادگی داشته باشیم ما دنبال انسان مسلکی هستیم نه کسانی که از خود چیزی خلق می کنند.

خبرنگاری خطاب به لاریجانی گفت: سخنگوی فراکسیون اصولگرایان، اخیرا آقایان آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی را جزو خواص بی بصیرت خواندند شما به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان آیا این مسئله را قبول دارید که لاریجانی جواب داد: اطلاعی ندارم این دیدگاه را نشنیده ام و در فراکسیون اصولگرایان چنین بحثی نشده است.

وی در پاسخ به این سئوال که چقدر وجود اصولگرایان افراطی را درست می دانید و کارکرد آنها را در وحدت اصولگرایان چطور می بینید، گفت: البته هیچ کس خود را افراطی نمی بیند اما آنجه مهم است این است که ما در مبنای کار اصولگرایی باید شاخص هایی داشته باشیم و این شاخص ها مبنای عمل باشد زیرا ممکن است هر کس خود را معتدل و دیگران را افراطی بداند.

رئیس مجلس افزود: فکر می کنم تلاش حضرت آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی به عنوان دو مسئول جامعه روحانیت و جامعه مدرسین برای تهیه یک طرح مدون در این امر کار درستی باشد و می تواند ماندگار باشد.

لاریجانی گفت: افراد باید خود را با یک ابزاری بسنجند من تاکید می کنم طبق استدلال شهید مطهری ما باید انسانهای مسلکی داشته باشیم و اصولگرایی باید خود را به عنوان یک مسلک جا بیاندازد. ما باید از اینکه اصولگرایی برخوردهای سیاسی و مقطعی داشته باشد ، بپرهیزیم. اراده فراکسیون این است که به وحدت اصولگرایان بیشتر توجه شود.

خبرنگاری از لاریجانی در خصوص اظهارات اخیر بیل کلینتون در بحرین مبنی بر اینکه درباره آینده ایران و تلاش آن برای غنی سازی اورانیوم مشکلی نداریم، افزود: من این را نشنیده ام اما امیدوارم عقلشان به این چیزها رسیده باشد.

خبرنگاری گفت: رهبر انقلاب در یک سال گذشته بر وحدت سران قوا تاکید کرده و اختلاف بین سران قوا را حتی حرام اعلام کرده اند اما گفته می شود در سفرهای استانی شما نظراتی برخلاف نظر دولت و گاها علیه دولت داشته اید که نمونه آن در سخنرانی اصفهان بود که حتی استاندار واکنش نشان داد فکر نمی کنید که ادامه این روند به وحدت رویه که مد نظر رهبری است ضربه بزند.

لاریجانی در پاسخ گفت : اصل موضوع اینکه قوای مختلف وقتشان را صرف امور خلق کنند و به سایش یکدیگر نپردازند حرف درستی است رهبر انقلاب نیز این سخن را خیرخواهانه فرمودند اما نکته ای که مطرح شد و باید به آن توجه داشته باشید این نیست که حرفی زده شود و خلاف واقع باشد و آن کژی راست نشود.

لاریجانی گفت: اگر راجع به جایگاه مجلس صحبتی شد و تصور شد که " مجلس در راس قوا است " مربوط به گذشته است ، این تصور نادرست است و باید رفع شود این دعوا نیست از نظر مجلس این نظر ، نظر درستی نیست کما اینکه ما درباره اصول دیگر قانون اساسی هم با دولت اختلاف نظر داریم.

وی گفت: گاهی در دولت به برخی اصول قانون اساسی استناد می شود که ما آن را درست نمی دانیم ما معتقدیم اصل 126 قانون اساسی فقط جنبه اجرایی دارد. فرض کنید ضوابط بودجه بر اساس 126 قانون اساسی ابلاغ شد و به تصویب هیئت وزیران نرسید ما این را ایراد گرفتیم زیرا معتقدیم این اصل فقط جنبه اجرایی کار را به دولت می دهد نه مقام تقنین. این موارد استدلال حقوقی دارد و به معنای نزاع نیست.

رئیس مجلس افزود: جایی که دولت به کمک نیاز دارد به دولت کمک شده است اما این به معنای این است که اگر دولت حرفی زد و از نظر منطق مجلس درست نبود مجلس نظرش را نگوید این فرمایش رهبری را نباید اینطور تفسیر کرد.

لاریجانی در خصوص دستگیری دو خبرنگار آلمانی در ایران به خبرنگار رسانه آلمانی که جویای اخبار جدید از پرونده این دو خبرنگار بود گفت: اعضای پارلمان آلمان تماس هایی برقرار کردند و توضیحات به آنها داده شد که مسیر قانونی پرونده باید طی شود آنها به عنوان خبرنگار آمدند و کار غیر خبری کردند و مقررات امر را رعایت نکردند. ما توصیه کردیم که این پرونده سریع تر به سرانجام برسد.

