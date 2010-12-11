فقدان آموزش مهمترین عامل گسترش ایدز در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مریم حسین پور عصر شنبه در نشست علمی نقش خانواده در کنترل رفتارهای پر خطر اظهارداشت: فقدان دسترسی به آموزش و خدمات پیشگیری یکی از عوامل اصلی در گسترش بیماری ایدز است.

وی ضمن اشاره به نقش رابطان و داوطلبان سلامت در رساندن پیام های بهداشتی به مردم گفت: امیدواریم با برپایی این نشست ها، رابطان سلامت، فعال تر و پویاتر نقش خود را در جامعه ایفا کنند.

وی ادامه داد: به همین منظور اجرای این برنامه ها و نشست ها باید تداوم پیدا کند تا خانواده ها آگاهی های لازم را در زمینه کنترل رفتارهای پر خطر جوانان و آشنایی با بیماری ایدز پیدا کنند.

کارشناس ایدز دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در ادامه با اشاره به این که تنها سه دهه از شناخت بیماری ایدز می گذرد، گفت: در این مدت عده ی زیادی به این بیماری عفونی مبتلا شده و جان خود را از دست داده اند.

مهدی شفیعی افزود: برای کاهش روند ابتلا به بیماری ایدز باید همه افراد جامعه را از حق دسترسی به اطلاعات صحیح، پیشگیری و خدمات درمانی بهره مند سازیم.

وی تصریح کرد: ما می توانیم با تقویت عزت نفس و مهارتهای زندگی در جوانان، آنها را در برابر بیماری ایدز مصون سازیم و با آموزش ،اطلاع رسانی، حمایت ،مراقبت و درمان برای پیشگیری از این بیماری گام های موثری برداریم.

