نمایشگاه آثار استاد شیخ محمدی در یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سرپرست اداره میراث فرهنگی استان یزد در آیین افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: زبان و خط دو پدیده اساسی در زندگی بشر است که برای برقراری ارتباط و تبادل افکار در میان انسانها به کار می ‌رود.

بهرام رضایی افزود: می‌ توان گفت که زبان و خط مجموعه ‌ای از علامتهای قراردادی به شمار می ‌روند و تفاوت آنها در این است که علامتها در زبان، صوتی و گفتاری هستند اما در خط به صورت تصویری به کار می ‌روند .

وی عنوان کرد: از آنجا که خط در گذشته تنها وسیله ثبت گفتار و فکر و انتقال آن به نسلهای بعدی بوده، می‌ توان به اهمیت این اختراع و نقش آن در پیشبرد جوامع بشری پی‌ برد.

رضایی ادامه داد: از طرفی خالق عالم، طبع و سرشت انسان را زیباپسند آفریده است از اینرو، هر پدیده و عملی که با زیبایی در آمیزد، مورد قبول طبع آدمی است به همین دلیل انسان تلاش می ‌کند تا اصول زیبایی و هنر را در همه وسایل و پدیده‌ هایی که در زندگی روزانه با آنها سر و کار دارد به کار بندد.

رضایی خاطرنشان کرد: این امر سبب شده که از همان ابتدا در زبان، اصول زیبا سخن گفتن و در خط، قواعد زیبا نوشتن مورد توجه بشر قرار گیرد و حاصل این امر به وجود آمدن شعر، ادبیات، هنر و خوشنویسی است.

وی بیان داشت: خوشنویسی از هنرهای سنتی و اصیل در کشور ما به شمار می ‌‌رود و این هنر به ویژه پس از پذیرفتن اسلام به وسیله ایرانیان رو به تکامل نهاد و پس از گذشت چندین قرن، امروزه همچنان مورد استفاده قرار می ‌گیرد .

رضایی عنوان کرد: از دیرباز ایرانیان به هنر توجه خاصی داشته ‌اند و مردم این سرزمین کهن همواره کوشیده ‌اند تا از این پدیده در جهت نشاط روحی و زندگی بهتر و زیباتر استفاده کنند.

نمایشگاه آثار خوشنویسی شامل 30 اثر از رضا شیخ محمدی در قالبهای نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ، ثلث، قدما و معاصران است.

رضا شیخ محمدی عضو انجمن خوشنویسان است و فعالیت مستمر خود در رشته‌ های خوشنویسی، تذهیب و نگارگری به موازات یکدیگر را دنبال کرده است.

شیخ محمدی در محضر بزرگانی چون نایبی، پیله ‌چی و امیرخانی فنون و ظرایف خط بدیع ایرانی را در دو شیوه نستعلیق و شکسته آموخته است و در سال 1364 مدرک ممتاز خود را از انجمن خوشنویسی ایران دریافت کرده است.

وی علاوه بر هنر خوشنویسی، آواز ایرانی، عکاسی، نویسندگی را نیز فرا گرفته است و هم‌اکنون به عنوان پژوهشگر در حوزه علمیه قم فعالیت می‌ کند .

این نمایشگاه به مدت 10 روز در گالری موزه آیینه و روشنایی یزد واقع در خیابان کاشانی، روبروی پارک هفتم تیر که یکی از بناهای دوران پهلوی است، دایر و آماده بازدید عموم علاقمندان است.