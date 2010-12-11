دهیاران برای برخورد با سوانح غیرمترقبه آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر در جغتای، مهدی هنرور بعدازظهرشنبه در جمع دهیاران بخش مرکزی شهرستان اظهار داشت: با ابلاغ صادر شده از سوی مدیریت بحران استان برای بخشداران و دهیاران، وظیفه آنان در این زمینه حساس‌تر از گذشته شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت بحث ساخت و ساز در مدیریت بحران، دهیاران باید بر این امر در روستاهای خود نظارت و مدیریت کامل داشته باشند.

فرماندار جغتای با تاکید بر نظافت روستاها تصریح کرد: دفع و دفن زباله در روستاها باید با توجه به ظرفیت روستاها برنامه ریزی و به نحو احسن انجام پذیرد.

وی همچنین بر توجه بیش از پیش به فضای سبز به ویژه در مدخل ورودی روستاها تاکید کرد.

هنرور ایجاد مجتمع فرهنگی در روستاها را ضروری دانست و گفت: باید این فضاها را به نحوی تقویت کنیم تا موجب آسایش و آرامش بیش از پیش مردم گردد.

وی همچنین خوش اخلاقی در روابط و حسن خلق را محور کار دهیاران خواند و با تاکید بر اجرای مصوبات شوراها گفت: مصوبات باید ابتدا توسط شورا مصوب و سپس توسط کمیته انطباق بخشداری تایید شده و سپس توسط دهیاران اجرا شود.