اتمام میدان امام (ره) ارومیه 1000 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رسول عطایی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی روند اجرای این طرح با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح میدان امام ( ره ) ارومیه افزود: این پروژه با هدف ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده ناحیه مرکزی شهر ارومیه در قالب 10 بلوک تجاری ، خدماتی و یک مجموعه بزرگ فرهنگی و ورزشی طراحی شده است.

وی ادامه داد: تاکنون از این تعدادعملیات ساخت یک بلوک به اتمام رسیده و برای احداث سایر بخشها نزدیک به یک هزار میلیارد اعتبار نیاز است.

بنیاد تعاون ناجا در پروژه میدان امام ( ره ) ارومیه سرمایه گذاری می کند

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با تقدیر از مشارکت بنیاد تعاون ناجا در اجرای این پروژه ملی گفت: تسریع روند اجرای طرح بزرگ میدان امام ( ره ) از خواسته های مهم مردم و مسئولین استان است که با فراهم شدن زمینه این مشارکت در آینده نزدیک به سرانجام رسیدن آن را شاهد خواهیم بود.

جواد محمودی در ادامه افزود: برای عمران و توسعه بیش از پیش استان در بخشهای مختلف عمرانی و اقتصادی نیز از ظرفیتهای سرمایه گذاری بنیاد تعاون ناجا استفاده خواهیم کرد.

علی خان محمدی معاون عمران و تولید بنیاد تعاون ناجا نیز در ادامه این جلسه با اعلام علاقمندی بنیاد برای مشارکت در احداث این طرح گفت: بنیاد تعاون ناجا برای سرمایه گذاری در سایر طرحهای بزرگ عمرانی ، صنعتی وخدماتی در آذربایجان غربی آمادگی کامل را دارد.

جواد جهانگیر زاده یکی از نمایندگان مردم شهرستان ارومیه نیز در این جلسه گفت : بنیاد تعاون ناجا از مجموعه های توانمند کشور در امر سرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی است که می تواند در اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و تولیدی نقش بسزایی داشته باشد.

در این جلسه مشترک معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی و معاون عمران بنیاد تعاون ناجا که با حضور جهانگیرزاده یکی از نمایندگان مردم شهرستان ارومیه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد طرفین در خصوص سرمایه گذاری و اجرای طرح میدان امام ( ره ) ارومیه با مشارکت بنیاد تعاون ناجا به توافق ر سیدند.

میدان امام (ره) یکی از مهمترین طرح های نیمه تمام ارومیه به شمار می رود که ساخت آن از سال 63 آغاز شده و تاکنون نیز خاتمه نیافته است.