40 میلیون یورو تعهدات ارزی دولت در قبال کارخانه فرو کروم بافت است

محمد عابدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از طرحهای صنعتی استان کرمان ساخت کارخانه فرو کروم است که دولت برای تکمیل این کارخانه 40 میلیون یورو تعهد دارد.

وی ادامه داد: این میزان اعتبار از حساب صندوق توسعه ملی که جزء مصوبات بانک مرکزی است اختصاص یافته است.

رئیس سازمان صنایع و معادن کرمان خاطرنشان کرد: تعداد پروانه های اکتشاف صادر شده در بافت و رابر 63 مورد و بالغ بر 15 هزار میلیون ریال است.

وی ادامه داد: 15 پروانه بهره برداری با مبلغ 168 هزار میلیون ریال و اشتغال 564 نفر نیز در این منطقه صادر شده است.

وی گفت: استان کرمان یکی از مهمترین استانهای معدنی کشور است که می تواند نقش تاثیر گذاری در توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشد.

عابدی نژاد ادامه داد: یکی از سیاستهای استان جلوگیری از خام فروشی و همچنین ایجاد ارزش افزوده در استان کرمان است.