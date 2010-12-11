دستگاههای اجرایی تفکر بسیجی را اسوه کارها قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی بعد از ظهر شنبه در دوازدهمین جلسه شورای فنی استان که با حضور فرمانده سپاه شهدا و اعضای شورای فنی در محل سپاه شهدای استان برگزار شد،اظهارداشت: روحیه خدمت رسانی و تفکر بسیجی پشتوانه مهم سازمان بسیج سازندگی در خدمت رسانی به محرومان و آبادانی است و به واسطه همین معرفت باطنی خدمات این نهاد مردمی و انقلابی در عرصه های مختلف پایدار و ماندگار است.

وی بابیان اینکه فرهنگ بسیجی در دست یابی به الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت بسیار کارساز است گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی در سپردن فعالیتها به بخشهای عمرانی به این اصل توجه ویژه داشته باشند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به ویژگیهای منطقه ای استان گفت: اندیشه بسیج در کنار تلاش برای سازندگی امکان اجرای طرحهای بزرگ در سخت ترین شرایط را فراهم می سازد و بسیج سازندگی در عملکرد چند ساله خود توانسته این ویژگی را به اثبات رساند.

سردار مهدی معینی در ادامه به نامگذاری دهه چهارم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری به دهه پیشرفت و عدالت افزود: با تحقق این راهبرد محوری بسیاری از آرزوهای ملت شریف ایران محقق می شود و در این مسیر بسیج و تفکر بسیجی کارگشا است.

سرهنگ محرم واثقی رئیس سازمان بسیج سازندگی نیز در ادامه این جلسه گزارشی از اقدامات بسیج سازندگی در عرصه های مختلف عمرانی و خدماتی در سال جاری ارائه کرد.

همچنین در این جلسه آغاز مطالعات احداث تونل مشترک تاسیسات شهری در ارومیه تصویب شد .