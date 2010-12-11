به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مهدی صیادی ظهر شنبه در همایش گیاهان دارویی، ترویج سلامت و توسعه صادرات تغدیه سنتی را کلی نگر و تغذیه مدرن را جزیی نگر برشمرد و افزود: در تغذیه سنتی با بهره گیری از گیاهان دارویی تاثیرات ناشی از غذاها کاهش پیدا می‌کرد در صورتی که در تغذیه مدرن به این مسئله توجه کافی نمی‌شود.

وی استفاده از گیاهان دارویی را عامل مهم در پایداری سلامت دانست و اظهار داشت: در تغدیه سنتی در کنار هر غذایی از گیاه دارویی برای هضم و کاهش اثرات منفی ان استفاده می‌شود.

تجارت گیاهان دارویی می‌تواند پنج درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل دهد

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز اظهار داشت: کشورهای چین، هند و پاکستان عمده ترین صادرکننده گیاهان دارویی به ایران (مهد گیاهان دارویی ) به شمار می‌روند که امروزه سهم قابل توجهی از بازار این محصولات را در جهان دارند.

مجید جبل عاملی افزود: بالغ بر 50 درصد کشورهای صاحب نام از گیاهان دارویی برای درمان بیماری‌ها و پیشگیری استفاده می‌کنند و استفاده از طب گیاهی اکنون یکی از رویکردهای کشورهای صنعتی شده است.

وی ایران را صاحب طب سنتی در جهان دانست و گفت: اگر گیاهان دارویی در دو بخش تولید و بازاریابی توسعه پیدا کند می‌تواند حداقل 5 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد.

جایگاه گیاهان دارویی در کشور کم رونق است

جبل عاملی جایگاه گیاهان دارویی را به دلیل وجود عطاری‌های بدون ضابطه در کشور کم رونق دانست و گفت: حضور افراد با تجربه در این بخش و انتقال تجربه فنی به جوانان می‌تواند به توسعه این طب مبتنی بر گیاهان دارویی کمک کند.

وی از سود آوری و ارزش افزوده، قابلیت کشت در شرایط نامساعد، ایجاد اشتغال ثابت، درآمد زایی ارزی و رونق بخشی در سایر مشاغل را از ویژگی توسعه گیاهان دارویی دانست و افزود: گیاهان دارویی عمدتا به امارت متحده عربی به صورت فله‌ایی صادر می‌شود و در آنجا با یک بسته‌بندی مرغوب و بازاریابی علمی به سایر کشورها صادر می‌شود.

جبل عاملی نبود سیستم فرآوری و بسته‌بندی گیاهان دارویی را یکی از نقص‌های مهم این بخش برشمرد و گفت: توسعه مراکز تولید بذر و توجه به بازاریابی و بسته بندی می‌تواند استان اصفهان را در توسعه گیاهان دارویی پیشرو سازد.

وی گردش مالی سالانه بازار گیاهان دارویی در جهان را 43 میلیارد دلار اعلام و خاطر نشان کرد: سهم ایران از این گردش مالی کمتر از یک درصد است .