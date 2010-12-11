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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

شعبانی:

کتاب در گلستان غریب نیست

کتاب در گلستان غریب نیست

گرگان - خبرگزاری مهر: شاعر و نویسنده کتاب کوک و نوجوان کشور گفت: استقبال گلستانیها از نمایشگاه کتاب مطلوب است و معلوم می شود کتاب در این استان غریب نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدالله شعبانی عصر شنبه در بازدید از غرفه کودک و نوجوان پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان گفت: کتاب در استان گلستان دوستان زیادی دارد.

وی اظهار داشت: از سالهای دور در بیشتر نمایشگاههای استانی به عنوان میهمان ویژه شرکت کرده ام که استقبال گلستانی ها را بسیار خوب ارزیابی می کنم.
 
وی گفت: در این نمایشگاه سه کتاب را از طریق انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عناوین داستان فرود، کلیله و دمنه و داستان لیلی و مجنون برای نوجوانان ارائه کرده است.

400 ناشر در پنجمین نمیاشگاه سراسری کتاب گلستان شرکت دارند.

این نمایشاه یک هفته ای امروز پایان می یابد.
 
 
کد مطلب 1208525

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