کتاب در گلستان غریب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدالله شعبانی عصر شنبه در بازدید از غرفه کودک و نوجوان پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان گفت: کتاب در استان گلستان دوستان زیادی دارد.

وی اظهار داشت: از سالهای دور در بیشتر نمایشگاههای استانی به عنوان میهمان ویژه شرکت کرده ام که استقبال گلستانی ها را بسیار خوب ارزیابی می کنم.

وی گفت: در این نمایشگاه سه کتاب را از طریق انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عناوین داستان فرود، کلیله و دمنه و داستان لیلی و مجنون برای نوجوانان ارائه کرده است.



400 ناشر در پنجمین نمیاشگاه سراسری کتاب گلستان شرکت دارند.



این نمایشاه یک هفته ای امروز پایان می یابد.



