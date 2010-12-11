واگذاری 3030 واحد مسکن مهر به متقاضیان در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا قاسمی بعدازظهر شنبه در پایان آیین واگذاری باحضور وزیر مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بهره برداری از سه هزار و 30 واحد مسکن مهر در استان گفت: هزار و 847 واحد از آنها توسط تعاونی های مسکن مهر ساخته شده و هزار و 183 واحد نیز واحدهای انبوه سازی تبدیل یافته به مسکن مهر است.

وی خاطرنشان می دهد: تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده توسط تعاونی های مسکن مهر مشهد با هزار و 94 واحد بیشترین سهم را در این زمینه داراست.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی ادامه داد: شهرستانهای سبزوار با 76، تربت جام با 36 ، کاشمر با 92 ، نیشابور با 17 ، درگز با 15، چناران با 38، رشتخوار با 25 ، زاوه با 16 ، بخش رضویه مشهد با 64 و شهر جدید گلبهار با 374 واحد مسکونی دیگر مناطقی هستند که مسکن مهر آنها به متقاضیان تحویل می شود.

قاسمی همچنین درباره واحدهای انبوه سازی، اجاره به شرط تملیک و بنگاه های زودبازده مسکن مهر تصریح کرد: 833 واحد از این نوع در مشهد، 280 واحد در بخش رضویه، 10 واحد در چناران و 60 واحد در نیشابور به بهره برداری رسیده است.