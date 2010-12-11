بودجه فرهنگی مازندران 30 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی مازندران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت:همگرایی و یکپارچگی تمام دستگاه ها نسبت به مساعدت حوزه سلامت و درمان انجام شود.

وی افزود: همه دستگاه ها باید کمک به حوزه سلامت و درمان را در اولویت نخست قرار دهند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه انسان سالم می تواند محور توسعه باشد، تصریح کرد: اعلام هشدار و آگاهی بخشی به جامعه در زمینه کاهش آسیب ها کمک کننده است.

وی با بیان اینکه به خوبی نتوانسته ایم در این زمینه موضوع را تبیین کنیم، یادآورشد: در حوزه فرهنگ کمتر ورود پیدا کرده و بیشتر در حوزه مقابله گام برداشته ایم.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: اغلب کارهای مسکنی انجام شده و کارهای زیربنایی صورت نگرفته است.

معاون سیاسی استانداری مازندران گفت: باید برای محله های بدنام و بحران زا برنامه ریزی جدی داشته باشیم و استانداری هم در این زمینه آمادگی دارد تا ورود پیدا کند.

وی با اشاره به بحث درمان و پیشگیری در مقابله با آسیبها تصریح کرد: درمان و پیشگیری بخش از کار است و در بخشی دیگر باید از قوه قهریه استفاده کنیم.

ابراهیمی افزود: مناطقی به صورت رها شده هستند که نیاز به رسیدگی بیشتر دارد.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از سازمانهای مردم نهاد در حوزه مسائل بهداشتی گفت: برخی از سازمانهای مرتبط می توانند در این زمینه یاریگر باشند.

ابراهیمی با اشاره به افزایش 30 درصدی بودجه فرهنگی استان در سفر سوم دولت به مازندران یادآورشد: این مسئله نشان از افزایش سطح امور فرهنگی دولت در مازندران دارد.