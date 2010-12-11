۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

بودجه فرهنگی مازندران 30 درصد افزایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی، فرهنگی و امنیتی استانداری مازندران از افزایش 30 درصدی بودجه فرهنگی استان در سفر سوم دولت به مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی مازندران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت:همگرایی و یکپارچگی تمام دستگاه ها نسبت به مساعدت حوزه سلامت و درمان انجام شود.

وی افزود: همه دستگاه ها باید کمک به حوزه سلامت و درمان را در اولویت نخست قرار دهند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه انسان سالم می تواند محور توسعه باشد، تصریح کرد: اعلام هشدار و آگاهی بخشی به جامعه در زمینه کاهش آسیب ها کمک کننده است.

وی با بیان اینکه به خوبی نتوانسته ایم در این زمینه موضوع را تبیین کنیم، یادآورشد: در حوزه فرهنگ کمتر ورود پیدا کرده و بیشتر در حوزه مقابله گام برداشته ایم.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: اغلب کارهای مسکنی انجام شده و کارهای زیربنایی صورت نگرفته است.

معاون سیاسی استانداری مازندران گفت: باید برای محله های بدنام و بحران زا برنامه ریزی جدی داشته باشیم و استانداری هم در این زمینه آمادگی دارد تا ورود پیدا کند.

وی با اشاره به بحث درمان و پیشگیری در مقابله با آسیبها تصریح کرد: درمان و پیشگیری بخش از کار است و در بخشی دیگر باید از قوه قهریه استفاده کنیم.

ابراهیمی افزود: مناطقی به صورت رها شده هستند که نیاز به رسیدگی بیشتر دارد.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از سازمانهای مردم نهاد در حوزه مسائل بهداشتی گفت: برخی از سازمانهای مرتبط می توانند در این زمینه یاریگر باشند.

ابراهیمی با اشاره به افزایش 30 درصدی بودجه فرهنگی استان در سفر سوم دولت به مازندران یادآورشد: این مسئله نشان از افزایش سطح امور فرهنگی دولت در مازندران دارد.

کد مطلب 1208528

