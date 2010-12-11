نصب تابلوی متغیر در محورهای مواصلاتی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین عصر شنبه در مراسمی با حضور مسئولان محلی دستگاههای تابلوی متغیر در محورهای مواصلاتی استان قزوین نصب شد و به بهره برداری رسید.
در مراسم افتتاح این طرح امیر حسین پورهاشمی رئیس اداره ایمنی وحریم راههای اداره کل راه و ترابری استان قزوین اظهار داشت: اطلاع رسانی از وضعیت راهها در خصوص کولاک و بارش برف و باران، وقوع سوانح رانندگی و نمایش پیام های ایمنی از جمله کارکردهای این سامانه است.
به گفته پورهاشمی تاکنون آزاد راههای قزوین، کرج، قزوین، زنجان، قزوین، رشت و قزوین به همدان با اعتباری افزون بر سه میلیارد ریال به سامانه پیام متغیر مجهز شده است.
رئیس اداره ایمنی وحریم راههای اداره کل راه و ترابری استان قزوین همچنین به اختصاص دومیلیارد و600 میلیون ریال برای نگهداری سامانه روشنایی راهها در این استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون 190 کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان قزوین به سامانه روشنایی راه مجهز شده و بیش از 10 کیلومتر دیگر از این سامانه در دست اجراست که به زودی به بهره برداری می رسد.
