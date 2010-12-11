مصرف بدون تجویز گیاهان دارویی مضر است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد مظفرپور ظهر شنبه در همایش گیاهان دارویی، افزود: چربی و مولکول‌های سمی دو عامل تهدید کننده سلامت انسانها است.

وی اظهار داشت: توجه به ساختار غذایی سالم، فعالیت بدنی، محیط زیست مناسب و آرامش ذهن چهارعامل اصلی در سلامت انسان بشمار می‌رود.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان نیز اظهار داشت: شهرداری از سال 86 ماموریت داشت که مدیریت راهبردی شهر را تدوین و بر اساس آن فعالیت نماید.

محسن رنجبر توجه به مشاغل شهری توسعه یافته، توجه به جذابیت‌های توریستی، فروشگاه‌های متنوع و متعدد را از بخش‌های مدیریت راهبردی شهری برشمرد و گفت: ایجاد شبکه توزیع مرجع شامل بازارچه‌های عرضه مستقیم، فروشگاه‌های مرکزی و سوپر مارکت‌های محلی است که شهرداری همواره تلاش داشته در این بخش خدماتی به شهروندان ارایه نماید.

وی ایجاد بازارچه گیاهان دارویی را یکی از بخش‌های شبکه توزیع مرجع اصفهان دانست و خاطر نشان کرد: بهبود یافتن رابطه میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان گیاهان دارویی و سایر بخشها یکی از رویکردهای شهرداری است که مورد توجه قرار گرفته است.