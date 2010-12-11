به گزارش خبرنگار مهر، در این گردهمایی که به ریاست مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و با حضور روسای 30 کمیته انضباطی هیئت های فوتبال سراسر کشور برگزار شد، مشکلات استانها در بحث آئین نامه انضباطی و همچنین اعمال حداقل و حداکثرها در جرائم انضباطی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این نشست تخصصی رئیس کمیته انضباطی به برخی ابهامات روسای کمیته انضباطی در خصوص برخی از تغییرات و اصلاحات انجام شده در آئین نامه انضباطی پاسخ گفت. در این جلسه همچنین ماده "مخففه" و"مشدده" برای جرائم تیم های زیر گروه و رده های پایین تر و کسر در جرائم انضباطی مورد تاکید قرار گرفت.

مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آئین نامه انضباطی در این جلسه با تغییر 20 درصدی همراه بود اظهار داشت: بر اساس تغییرات انجام شده حدود 3 درصد از مواد آئین نامه کاهش و حدود 17 درصد به مواد جدید به آئین نامه انضباطی افزوده شد.

وی تاکید کرد: کمیته انضباطی بدنبال تدوین آئین نامه ای جامع و با حداقل مشکلات اجرایی برای هیئت هاست تا بتوانیم از این طریق به تحقق عدالت در فوتبال کشور کمک کنیم.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پایان یادآور شد: پس از جلسه امروز نظرات جلسه امروز جمع بندی و یکپارچه خواهد شد و با اعمال تغییرات انجام شده، آئین نامه اصلاحی به مدت 15 روز بر روی سایت فدراسیون فوتبال قرار خواهد گرفت تا اهالی فوتبال و کارشناسان امر نیز نقطه نظرات مترقی خود را اعلام کنند تا آخرین تغییرات نیز بر اساس دیدگاه صاحب نظران برروی آئین نامه انجام شود.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: آئین نامه انضباطی پس از طی مراحل تکمیل و نهایی شدن اواخر دی برای تصویب و اجرایی شدن به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ارائه خواهد شد.