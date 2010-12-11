رسانه مرز بین تخیلات و واقعیت را تعیین می کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امین نواختی عصر شنبه در نشست فرهنگی"جنگ نرم، استیلای معانی و گفتمان رسانه ای" در سالن جنبی نمایشگاه کتاب گلستان گفت: در جنگ نرم با استفاده از الفاظ، تصاویر و نمادها ، تلاش می شود به مخاطب جهت داده شود.

وی با اشاره به نظریه مک لوهان، جامعه شناس ارتباطات افزود: از قرن بیستم به بعد، دیگر جنگلها کارآیی خود را از دست داده اند و مهمترین عامل برای پیگیری منافع ملی کشور و تاثیرگذاری بر کشور، هدف رسانه ها اهمیت نخست را دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز اظهار داشت: در دنیای امروز هر کسی به ابزار رسانه دسترسی داشته باشد می تواند بر اذهان جامعه هف تاثیرگذار باشد.

وی رسانه را توانایی کسب مطلوب از طریق جاذبه و نه اجبار عنوان کرد.

250 غرفه ر نمایشگاه کتاب گلستان دایر شده است.