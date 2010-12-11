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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۷

رسانه مرز بین تخیلات و واقعیت را تعیین می کند

رسانه مرز بین تخیلات و واقعیت را تعیین می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز گفت: امروز رسانه است که مرز میان تخیلات و امور واقعی را تعیین می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امین نواختی عصر شنبه در نشست فرهنگی"جنگ نرم، استیلای معانی و گفتمان رسانه ای" در سالن جنبی نمایشگاه کتاب گلستان گفت: در جنگ نرم با استفاده از الفاظ، تصاویر و نمادها ، تلاش می شود به مخاطب جهت داده شود.

وی با اشاره به نظریه مک لوهان، جامعه شناس ارتباطات افزود: از قرن بیستم به بعد، دیگر جنگلها کارآیی خود را از دست داده اند و مهمترین عامل برای پیگیری منافع ملی کشور و تاثیرگذاری بر کشور، هدف رسانه ها اهمیت نخست را دارند.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز اظهار داشت: در دنیای امروز هر کسی به ابزار رسانه دسترسی داشته باشد می تواند بر اذهان جامعه هف تاثیرگذار باشد.
 
وی رسانه را توانایی کسب مطلوب از طریق جاذبه و نه اجبار عنوان کرد.
 
250 غرفه ر نمایشگاه کتاب گلستان دایر شده است.
کد مطلب 1208538

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