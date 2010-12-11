سازمان بازرسی موضوع آبپاشی برای کاهش آلودگی هوا را بررسی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی حیدرزاده اظهار کرد: شهرداری تهران به تمام وظایف و تکالیف خود در برنامه جامع کاهش آلودگی هوا عمل کرده است که از مهمترین این وظایف می توان به توسعه حمل و نقل عمومی، معاینه فنی خودورها و مدیریت ترافیک اشاره کرد.

وی با بیان اینکه کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوا با تاکید و تلاش و پیگیری مدیریت شهری شکل گرفته است ، تصریح کرد : مدیریت شهری خود را به مکلف به انجام وظایف و تکالیف تعیین شده در کمیته مواقع اضطرار می داند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.



حید زاده گفت : بعضی دوستان، تفاوت میان کمیته مواقع اضطرار و کمیته کاهش آلودگی هوا را نمی دانند، اگر موضوع در مورد مواقع اضطرار باشد شهرداری تکالیف نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 84 را انجام داده و کمیته اظطراری آلودگی هوا نیز با تلاش و پیگیری های مدیریت شهری شکل گرفته و چنین بحث هایی وقتی مطرح می شود که کار توسط متخصصان مدیریت نشود.



وی با بیان اینکه منفعلانه عمل کردن سازمان محیط زیست سبب شده که برخی افراد اظهار نظرهای خلاف واقعیت داشته باشند گفت: متاسفانه سازمان حفاظت از محیط زیست وظایف خود را به ارگان های دیگر هبه می کند که این امر سبب شده شاهد اظهار نظرهای غیر کارشناسانه و نادرست باشیم.



مشاور شهردار در امور محیط زیست با تاکید براینکه فراکنی و بحث های غیر کارشناسی در این شرایط ظلم به مردم است گفت : باید برنامه جامع کاهش آلودگی هوا محور قرار گیرد و بر این اساس فعالیت ها رصد و بررسی شود.



وی تصریح کرد : باید همه ارگان ها و نهادهای دخیل در امر کاهش آلودگی هوا در فضای آرامش و به دور از فرافکنی و جوسازی علیه یکدیگر به وظایف خود عمل کنند.



حیدرزاده در ادامه گفت: ما در کمیته اضطرار آلودگی هوا به بعضی اقدامات و تصمیمات معترض بودیم که برای این اعتراضات عقبه علمی و ادله کارشناسی داشتیم و این موضوع دلیل نمی شود که در مقابل نظرات کارشناسی، فرافکنی و جوسازی صورت گیرد.