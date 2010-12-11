300 سازمان مردم نهاد در مازندران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی بعد از ظهر شنبه در نخستین مراسم افتاحیه همایش و نمایشگاه سازمان های مردم نهاد مازندران در ساری اظهار داشت: توسعه و پیشرفت هر کشوری مستلزم فراهم کردن مشارکت خلاق و سازمان یافته مردم است.

وی افزود: این همایش با هدف کاهش تصدی گری دولت، افزایش مشارکت مردمی و کاهش آسیب های اجتماعی برگزار می شود.

جانبازی با اشاره به فعالیت 300 سمن در مازندران تصریح کرد: نخستین همایش و نمایشگاه سازمان های مردم نهاد مازندران با شعار همه با هم برای کاهش آسیب ها برگزار می شود.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران یادآورشد: انتظار داریم همه مدیران با سازمان های مردم نهاد، نهایت همکاری را داشته باشند تامازندران را به دانشگاه کاهش آسیب های اجتماعی تبدیل کنیم.

نماینده سازمانهای مردم نهاد مازندران در این همایش گفت: عامل اصلی همه مشکلات افزایش جمعیت، جهانی شدن و صنعتی شدن است.

دکتر علی فلاح افزود: تصادفات و سکته های قلبی در مازندران از آسیب های جدی است که نیاز به تدبیر و مدیریت دارد.ا

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه راهی جز مردمی کردن امور نداریم تصریح کرد:همه تلاشها باید بر مردمی کردن کارها متمرکز شود.

وی اظهار داشت: مازندران چهار برابر میانگین کشوری از سموم کشاورزی استفاده می کند که یک آسیب جدی است.

فلاح یادآورشد: نیازمند فرهنگ سازی و آموزش در زمینه ایمنی ها هستیم.

نخستین همایش و نمایشگاه سازمان های مردم نهاد مازندران از امروز لغایت 22 آذرماه در مجتمع فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی مازندران برپا است.