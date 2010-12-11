اظهار نظر بازیکنان استقلال پس از توقف برابر شهرداری تبریز در ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طالب لو دروازه بان تیم فوتبال استقلال در مورد تساوی برابر شهرداری تبریز گفت: شهرداری برای فرار از انتهای جدول به کسب امتیاز از این دیدار نیاز داشت و همین امر کار ما برای رسیدن به پیروزی را سخت کرده بود. با این حال فکر می کنم که استقلال امروز بازی خوبی را به نمایش گذاشت.

پژمان منتظری مدافع آبی پوشان نیز گفت: ما موقعیت هایی داشتیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. اگر می خواهیم از صدر جدول فاصله نگیریم باید در بازی های بعدی جبران کنیم و امتیازات کامل را کسب کنیم.

آرش برهانی مهاجم تیم فوتبال استقلال نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه نتوانستیم به سه امتیازی که نیاز داشتیم دست پیدا کنیم. ما در این دیدار بد بازی نکردیم اما نتوانستیم از موقعیت هایمان به خوبی استفاده کنیم. امیدوارم بتوانیم در بازی های آینده به پیروزی برسیم و صدرنشین شویم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و شهرداری تبریز در هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز شنبه با تساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.