دهکده بازیهای المپیک در مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره عصر شنبه در هفتمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی مازندران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری گفت: مازندران در مسابقات آسیایی گوانگجوی چین با کسب 13 مدال بعد از تهران رتبه دوم را کسب کرد.

وی توجه به ورزش همگانی را از اولویت‌های تربیت بدنی دانست و یادآورشد: در سفر اول دولت 45 پروژه برای توسعه فضاهای ورزشی مازندران مصوب شده که تاکنون39 طرح افتتاح شده است.

پریچهره از تصمیم‌ گیری در مورد راه‌اندازی دهکده بازی‌های المپیک برای جویبار و گلوگاه در سفر سوم دولت خبر داد و گفت: این دهکده ورزشی به دلیل مشکلاتی در تهیه مکان به تاخیر افتاده بود که در سفر سوم برای راه‌اندازی این مکان ورزشی برنامه‌ریزی شده است.

پریچهره با بیان اینکه در سفر دوم دولت نیز 52 سالن ورزشی سقف کوتاه تخصصی مصوب شده بود، گفت: تاکنون 22 سالن کلنگ‌ زنی شد.

وی با اشاره به اینکه سرانه فضاهای ورزشی در مازندران 1.7 متر مربع است، افزود: استاندارد جهانی فضاهای ورزشی 2.5 متر مربع است.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های مسئولان استان باید راه‌اندازی فضاهای ورزشی در مکان‌های پرخطر باشد، اظهار داشت: در کنار ایجاد سالن‌های ورزشی در محلات پرخطر باید فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیز ایجاد شود.‌

وی با اشاره به اینکه برای توسعه ورزش برنامه‌ریزی شده است تا در مصلاهای نماز جمعه ، برنامه‌های ورزشی اجرا شود، گفت: ایستگاه‌های ورزش در مصلاها تاکنون در شهرهای ساری، جویبار، آمل و بهنمیر ایجاد شده است.